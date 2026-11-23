Pościg w Gliwicach. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli

Około godziny 10:20 policjantów ruchu drogowego skierowano na ulicę Okrężną w Gliwicach. Na jednej ze stacji paliw miał przebywać kierowca czerwonego Chevroleta, wobec którego istniało podejrzenie, że jest w stanie nietrzeźwości. W drodze na miejsce mundurowi zauważyli samochód i próbowali zatrzymać jego kierowcę, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierowca ominął radiowóz, a gdy auto się zatrzymało, próbował uciekać pieszo.

Kierowca zatrzymany w ogródkach działkowych

Policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca Gliwic na terenie pobliskich ogródków działkowych. Badanie wykazało, że 37-latek był po użyciu alkoholu. Policyjne bazy danych potwierdziły też, że obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Pozostawiony przez kierowcę Chevrolet stoczył się i uderzył w prawidłowo zaparkowany samochód marki Volkswagen Golf.

Kierowcy grozi do 5 lat więzienia

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów 37-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Za kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu grozi mu kara aresztu albo grzywny, a także zakaz prowadzenia pojazdów. O dalszym losie mieszkańca Gliwic zdecyduje sąd.

Źródło: Policja.pl