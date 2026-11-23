Związek Dominiki Serowskiej i Marcina Hakiela trwa już blisko cztery lata. W grudniu 2024 roku para doczekała się syna o imieniu Romeo, a w listopadzie 2026 roku ich rodzina powiększyła się o córkę Vivienne. Opieka nad dwójką maluchów nie przeszkadza jednak rodzicom w rozwijaniu własnych karier. Serowska wystartowała niedawno z autorskim podcastem, a z zapowiedzi wynika, że w jednej z pierwszych odsłon programu mocno „ugrillowała” swojego partnera.

Serowska chce być z Hakielem na zawsze

W rozmowie z serwisem Kozaczek influencerka odniosła się również do kwestii ewentualnego zamążpójścia. Tym razem partnerka Hakiela nie unikała jednoznacznej odpowiedzi w sprawie ślubu i postawiła sprawę bardzo jasno.

„Chciałabym być z Marcinem już na zawsze, więc w zasadzie, jakbyśmy to przypieczętowali jednak tym ślubem jestem na »Tak«” – wyznała Dominika Serowska w serwisie Kozaczek.

Redakcja „Super Expressu” postanowiła zweryfikować te doniesienia bezpośrednio u samych zainteresowanych. Skoro w mediach padają już otwarte deklaracje o chęci poślubienia Marcina Hakiela, dziennikarze zapytali o planowaną datę tego wydarzenia.

Hakiel jeszcze nie padł na kolana

„Planujemy go mieć, ale nie wiemy kiedy” – odpowiedziała Dominika Serowska w rozmowie z „Super Expressem”.

Ustalono również, że tancerz nie zdążył jeszcze uklęknąć przed ukochaną i wręczyć jej pierścionka, co oznacza, że oficjalne zaręczyny wciąż są przed nimi. Obecnie para podchodzi do tematu przyszłego ślubu bez zbędnej presji i rozmawia o tym zupełnie swobodnie.

„Na razie na pełnym luzie, jak będę miała pierścionek to zobaczycie go z pewnością już z daleka” – podsumowała Dominika Serowska z typowym dla siebie humorem na łamach „Super Expressu”.

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