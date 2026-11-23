Lech Poznań podpisał umowę z 36-letnim bramkarzem Karlem-Johanem Johnssonem, która będzie obowiązywać do końca obecnego sezonu. Szwed dołączył do zespołu w ramach szybkiego transferu medycznego, ponieważ od lipca pozostawał wolnym zawodnikiem.

Decyzja o zakontraktowaniu nowego gracza wynika z kontuzji 19-letniego Mateusza Pruchniewskiego. Rezerwowy bramkarz w ubiegłych miesiącach odczuwał dyskomfort w łokciu przy okazji codziennych treningów oraz meczów, a w związku z pogłębianiem się urazu sztab medyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu operacji. Rehabilitacja zawodnika potrwa około sześciu miesięcy.

W obecnym sezonie młody golkiper tylko raz zastąpił Mateusza Lisa. Wystąpił w przegranym 0:1 meczu Pucharu Polski z Siarką w Tarnobrzegu.

Kariera nowego bramkarza

Karl-Johan Johnsson w przeszłości reprezentował między innymi FC Kopenhagę, z którą sięgnął po dwa mistrzostwa Danii oraz krajowy puchar. W ekstraklasie francuskiej rozegrał blisko 100 spotkań, na co składają się występy w dwóch zespołach – EA Guingamp oraz RC Strasbourg. Ma na koncie także dziewięć meczów w reprezentacji Szwecji.

Dyrektor sportowy mistrza Polski Tomasz Rząsa skomentował dyspozycję nowego zawodnika.

„Chociaż Karl od lipca nie miał klubu, to cały czas trenował, jest w dobrej dyspozycji i w ostatnich dniach, kiedy pojawiał się na zajęciach przy Bułgarskiej, pokazał, że jest w odpowiedniej formie”.