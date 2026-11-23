"Hotel Paradise 13" po finale. Jak wyglądają relacje Karoliny i Michała?

Ostatni odcinek trzynastej edycji "Hotelu Paradise" dostarczył widzom wielu wrażeń. Kiedy Karolina stanęła na polu z kwotą 200 000 złotych i rozbiła kulę, tłumaczyła ten krok istotnymi argumentami.

„Myśli o rzucie kulą się pojawiały, ale decyzja została podjęta dopiero na Ścieżce Lojalności. Poczułam wtedy wsparcie od reszty grupy” – powiedziała Karolina.

Pozostali mieszkańcy hotelu otwarcie wyrażali swoją złość, zarzucając zwyciężczyni oszustwo i wcześniejsze zaplanowanie całej akcji. Takie zdanie mieli przede wszystkim mężczyźni z wyjątkiem Kacpra, a głos w tej sprawie zabrał również Królik.

„Zaprzeczasz sobie, że ta decyzja była późno podjęta” – powiedział Królik.

Uczestniczka postanowiła wymienić zachowania swojego programowego partnera, które budziły jej sprzeciw.

Sposób, w jaki zachowywał się podczas imprez.

Kwestia jej aparycji, ponieważ nie wpisywała się w jego ideał piękna.

Z kolei Michał przekonywał, że traktował Karolinę poważnie i planował kontynuować znajomość po powrocie do kraju. Po obejrzeniu wyemitowanych odcinków mężczyzna doszedł jednak do wniosku, że w wielu sytuacjach mógł odpuścić.

Co obecnie dzieje się między nimi? Zwyciężczyni wyznała, że po zakończeniu zdjęć doszło do jej spotkania i rozmowy z Michałem. Chłopak zapytał ją wtedy żartobliwie o ewentualny podział wygranej.

„Jeżeli faktycznie między nami, relacja by się potoczyła w dobry kontakt i nie będziemy w siebie rzucać jadem, to nie miałabym problemu podzielić się pieniędzmi. Tak, takie słowa padły z moich ust. Dzisiaj tego żałuję” – powiedziała Karolina.

Hotel Paradise 13: napięcie w relacji Kuby z Oliwką

Zaręczyny w "Hotelu Paradise 13". Czy Wiktoria i Fifi nadal są razem?

Podczas wielkiego finału trzynastej odsłony "Hotelu Paradise" doszło do zaręczyn Wiktorii i Fifiego. Ponieważ zdjęcia realizowano wiosną 2026 roku, fani formatu zastanawiali się, czy ten związek przetrwał próbę czasu. Choć uczestniczka znów nie potrafiła powstrzymać wzruszenia, na Superpandorze wyszło na jaw, że Wiktoria i Filip zdecydowali się na rozstanie.

„Tym razem to ja to zniszczyłam” – przyznała Wiktoria.

Po powrocie do kraju uczestniczka wyjechała w celach zarobkowych na Majorkę, co zapoczątkowało kryzys w ich związku. Przeszkodą okazały się nie tylko dzielące ich kilometry, ale też kłamstwo ze strony kobiety. Para nie potrafiła znaleźć wspólnego języka i wzajemnie obarczała się winą za niepowodzenie.

„Nie czułem u niej siły walki” – powiedziała Wiktoria.

Aktualnie byli narzeczeni odnowili kontakt i próbują poukładać swoje sprawy od nowa. Oboje stanowczo odrzucili też oskarżenia o ustawkę, zapewniając, że przed startem zdjęć nie mieli pojęcia o swoim udziale w programie.

Filip z "Hotelu Paradise 13" przeprasza Nadię. Padły mocne słowa

W trakcie spotkania Filip otwarcie stwierdził, że nie potrafił docenić Nadii, mimo iż otrzymywał od niej dokładnie to, na czym mu zależało.

„Jak oglądam odcinki i wracam do tego, to widzę, że Królik ją docenił” – powiedział Filip.

Uczestnik nie kryje również tego, że obecnie nie utrzymuje żadnego kontaktu z Filipem.

„Nie wiem, czy się starasz zmienić czy się wybielasz […] Jesteśmy tutaj, aby wyjaśnić pewne kwestia i trzeba rozmawiać. Czy dałbym ci rękę? Musiałbym zobaczyć, czy się naprawdę zmieniłeś. Podanie ręku to oznaka szacunku” – przyznał Królik.

Wywołany do tablicy mężczyzna zadeklarował chęć pracy nad swoim zachowaniem.

„Jeżeli kobieta ma takiego faceta, niech ucieka” – powiedział Filip.

Sama Nadia oceniła jednak postawę byłego partnera jako zagranie wizerunkowe. Uczestniczce nie podoba się fakt, że chłopak wypisuje wiadomości do jej koleżanek. Mimo to Filip zdecydował się na publiczne przeprosiny i wręczył dziewczynie bukiet kwiatów.

„Nie chcę z tobą żadnego konfliktu. Życzę ci jak najlepiej, żebyś nie spotkała takiego bydlaka na drodze” – powiedział Filip.

Natalia i Kacper po "Hotelu Paradise 13". Jak potoczyły się ich losy?

Chociaż Natalia i Kacper poznali się tuż przed końcem rywalizacji, zdołali zbudować romantyczną więź i dotrzeć do samego finału. Pozostali gracze nie pozwolili im jednak stanąć na Ścieżce Lojalności. Uczestniczka nie kryje rozczarowania postawą Victorii oraz Oliwki, z kolei ta pierwsza tłumaczyła to brakiem wiedzy o ich uczuciu i chęcią zachowania sprawiedliwości. Co ciekawe, już na lotnisku pozostali bohaterowie show dostrzegli wyraźne ochłodzenie relacji między tą dwójką.

Natłok obowiązków zawodowych i dzieląca ich odległość sprawiły, że po powrocie do domu Natalia i Kacper przestali się ze sobą kontaktować.

„Nie miałem przestrzeni na relację, ale zmieniło się to na przestrzeni czasu. To się rozwija” – powiedział Kacper.

Obecnie oboje znów ze sobą rozmawiają i chętnie spędzają czas we wspólnym towarzystwie.

Kto jest razem po "Hotelu Paradise 13"? Relacje Królika, Nadii, Oliwki i Kuby

Królik, Nadia i Filip

Wielbiciele programu będą rozczarowani informacją, że znajomość Nadii i Królika nie przerodziła się po powrocie w nic poważnego. Uczestniczka zaznaczyła, że choć nie rozmawiają ze sobą każdego dnia, to nie żywią do siebie żadnej urazy.

„Kilometry się do tego przyczyniły też” – powiedział Królik o relacji z Nadią.

Oboje dali sobie szansę, jednak ich próba stworzenia związku trwała bardzo krótko.

Kuba, Oliwka i Wiktor

Również relacja Oliwki i Wiktora nie zakończyła się happy endem, a uczestników łączą dziś wyłącznie stosunki koleżeńskie. Mężczyzna podkreśla, że mimo wielu dzielących ich różnic nadal ze sobą rozmawiają.

„Miałem żal do Oliwki już w programie o to, że nie potrafiła rozmawiać” – powiedział Wiktor.

Wyszło także na jaw, że po zakończeniu emisji Oliwka kilkukrotnie widziała się z Kubą w celu wyjaśnienia dawnych nieporozumień. Ponieważ mężczyzna był nieobecny na finale, na szczerą rozmowę musiał zaczekać do jej powrotu z planu zdjęciowego.

„Spotkaliśmy się parę razy, pogadaliśmy, tolerujemy się, nie mam do niej żalu” – powiedział Kuba o Oliwce.

Sam Wiktor ocenił nawet, że ta dwójka od początku do siebie nie pasowała. W trakcie spotkania Oliwia wyraziła skruchę za swoje zachowanie w hotelu i przekazała Kubie upominek.

„Przebaczyłem ci już dawno, ale mówiłem, że nie zaufam ci, aby wejść w taką relację” – podsumował Kuba.

Aktualnie Kuba pielęgnuje koleżeńską znajomość z Roksaną.