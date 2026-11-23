Burzliwe losy Filipa Kulińskiego w programie „Hotel Paradise 13”

Od pierwszych odcinków 13. sezonu „Hotelu Paradise” Filip Kuliński budził skrajne emocje wśród odbiorców, głównie przez nietypowy sposób bycia i nazywanie siebie „Kingiem” tej edycji. Początkowo związał się z Nadią, jednak mimo widocznego przyciągania ich relacja obfitowała w nieustanne awantury. Pozostali mieszkańcy willi uznali ten związek za toksyczny i otwarcie trzymali kciuki za rozpad tej pary.

Po tym, jak Nadia podjęła decyzję o odejściu, wzburzony uczestnik zaczął kierować w jej stronę liczne złośliwości. W kolejnych etapach gry próbował swoich sił u boku Karoliny oraz Natalii, a decyzją Rajskiego Tableau stworzył duet z Roksaną, choć sam miał duży problem z określeniem, z którą z uczestniczek faktycznie chce budować przyszłość. Pobyt w rajskim hotelu przyniósł także jego ostrą kłótnię z Królikiem, podczas której w stronę kolegi z programu padły wulgarne wyzwiska.

Kolejną partnerką mężczyzny została Majka, ale uczestnik nie przewidział, że również ona nie stanie po jego stronie. Dziewczyna otwarcie komunikowała swoją złość wywołaną postawą programowego partnera, a w momencie wspólnego odpadnięcia z rywalizacji przyznała wprost, że odczuwa ulgę. Taka reakcja mocno zraniła Filipa, który czuł się niesłusznie oskarżony i uważał, że nie wyrządził jej żadnej krzywdy.

Hotel Paradise 13 - namiętny pocałunek Filipa i Nadii

Filip z „Hotelu Paradise” tłumaczy się z zachowania. Mówi o wstydzie

Jeszcze przed końcem emisji Kuliński zapewniał w swoich mediach społecznościowych, że jest mu wstyd za dawne czyny i intensywnie pracuje nad zmianą charakteru. Podobne deklaracje złożył podczas „Superpandory”, choć Królik nie uwierzył w jego przemianę, natomiast w najnowszym wywiadzie dla TVN uczestnik otwarcie stwierdził, że z perspektywy czasu wiele sytuacji rozegrałby zupełnie inaczej.

- Wydaje mi się, że wyciąłbym chyba tę kłótnię, kiedy powiedziałem Nadii właśnie w kuchni, że jest śmieszna, że wtedy na krześle, gdzie ona mi coś tam tłumaczyła, jej powiedziałem, że jest "kingiem" tego programu [...] Nie, niefajnie się to oglądało. Ja na tamten moment w programie tego nie widziałem, byłem tak po prostu zaślepiony i nie myślałem, że to tak strasznie brzmi - przyznał Filip.

Uczestnik telewizyjnego show zaznaczył, że nie zamierza szukać dla siebie żadnych wymówek, a całe sytuacje wywołują u niego dziś jedynie spore zażenowanie.

- Oglądając to na ekranie, to dopiero gdzieś do mnie doszło, że naprawdę to było... No wstyd, wstyd i hańba - powiedział.

Na koniec rozmowy z TVN mężczyzna zadeklarował, że obecnie dokłada starań, aby funkcjonować jak zupełnie nowy człowiek.