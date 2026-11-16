Tej nocy koniecznie spójrz w niebo. Kiedy pełnia Mroźnego Księżyca w listopadzie 2026?

Już w listopadzie na niebie pojawi się pełnia Księżyca nazywana Bobrzym Księżycem lub Mroźnym Księżycem, co nawiązuje do przygotowań bobrów do zimy oraz pierwszych przymrozków.

Nazwa "Bobrzy Księżyc" pochodzi z tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej i symbolizuje przygotowanie, ochronę oraz gromadzenie zasobów na trudniejszy czas.

Sprawdź, kiedy wypadnie maksimum pełni, aby nie przegapić tego niesamowitego zjawiska.

Pełnia Księżyca od wieków przyciągała uwagę ludzi. Dawniej jego cykl pomagał wyznaczać rytm prac polowych, polowań i codziennych obowiązków. Poszczególnym pełniom przypisywano charakterystyczne nazwy, które nawiązywały przede wszystkim do zmian zachodzących w przyrodzie. Listopadowa nie jest wyjątkiem. Co ciekawe, funkcjonuje pod dwoma określeniami, a każde z nich ma nieco inne uzasadnienie.

Dlaczego listopadową pełnię nazywamy Bobrzą lub Mroźną?

Nazwa Bobrzego Księżyca wywodzi się z tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Listopad był okresem, w którym bobry intensywnie przygotowywały się do nadchodzącej zimy. Gromadziły zapasy i kończyły budowę swoich schronień, zanim zbiorniki wodne pokryły się lodem. Istnieje również drugie wyjaśnienie. Dawniej właśnie w tym czasie zastawiano pułapki na bobry, których futra były szczególnie cenione. Stąd listopadowa pełnia zyskała swoją charakterystyczną nazwę. Spotkać można także określenie Mroźny Księżyc. Nawiązuje ono do coraz niższych temperatur, pierwszych przymrozków i zbliżającej się zimy.

OD SERCA: Podróże

Co symbolizuje Mroźny Księżyc?

W tradycyjnych interpretacjach listopadowa pełnia kojarzona jest z przygotowaniem, ochroną i gromadzeniem zasobów na trudniejszy czas. Symbolicznie zachęca do zwolnienia tempa, uporządkowania spraw i zadbania o własny komfort przed nadejściem zimy. Warto jednak pamiętać, że są to przede wszystkim skojarzenia kulturowe i folklorystyczne, a nie naukowo potwierdzony wpływ Księżyca na ludzkie życie.

Kiedy wypada pełnia Księżyca w listopadzie 2026?

Tym razem na wyjątkowy widok nie trzeba będzie długo czekać. Pełnia osiągnie swoje maksimum we wtorek, 24 listopada 2026 roku, o godzinie 15:53 czasu polskiego. Warto zaplanować obserwację wieczorem, kiedy Księżyc pojawi się nad horyzontem. Jego tarcza będzie wyglądała na niemal całkowicie oświetloną również w nocy z 23 na 24 listopada oraz kolejnego wieczoru. Listopadowa pełnia będzie dodatkowo superksiężycem, ponieważ przypadnie w okresie, gdy Srebrny Glob znajdzie się stosunkowo blisko Ziemi.

Tej nocy koniecznie spójrz w niebo!

Bobrzy Księżyc to ciekawy moment zarówno dla miłośników astronomii, jak i osób, które po prostu lubią obserwować nocne niebo. Jeśli pogoda dopisze, warto wybrać się na krótki spacer i spojrzeć w górę. Być może właśnie ten listopadowy wieczór 24.11.2026. stanie się okazją do podziwiania jednego z najpiękniejszych widoków jesieni.

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