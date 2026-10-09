Marta Wiśniewska planuje powrót do aktorstwa? Wymowna reakcja artystki

Marta Wiśniewska od dłuższego czasu poświęca każdą wolną chwilę na wymagające treningi do formatu "Taniec z Gwiazdami". Wokalistka daje z siebie wszystko na polsatowskim parkiecie, a w przerwach między próbami integruje się z pozostałymi uczestnikami. Jedną z takich osób jest Iza Kuna, z którą Mandaryna znalazła wspólny język. Znana aktorka również walczy o Kryształową Kulę, a jej bogate doświadczenie artystyczne skłoniło dziennikarzy do pytań o ewentualną karierę aktorską samej piosenkarki.

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Mandaryna szczerze o relacji z Izabelą Kuną. Wiadomo, o czym dyskutują

Mandaryna wprost przyznaje, że ceni sobie czas spędzany z Izą Kuną na planie programu. Zastrzega jednocześnie, że nie szuka u niej branżowych porad ani wskazówek aktorskich. Ich relacja opiera się na zwykłych, codziennych rozmowach o pracy, wychowywaniu dzieci czy po prostu o pogodzie.

Marta Wiśniewska podkreśla, że ich dialogi wykraczają daleko poza tematykę "Tańca z Gwiazdami". Uczestniczki chętnie dzielą się życiowymi refleksjami i spostrzeżeniami. Mandaryna z dużym szacunkiem podchodzi do wiedzy zawodowej Izy Kuny i jest przekonana, że tak doświadczona artystka potrafi trafnie ocenić wiele sytuacji.

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Wiesz, to nie było tak, że ja przeszłam do niej po jakieś wskazówki. Po prostu to była luźna rozmowa. My rozmawiamy, jak się tylko widzimy. Wymieniamy jakieś uwagi, ale rozmawiamy też o pracy, o dzieciach, o pogodzie, o dobrej kawce. Więc to jest miłe. Nie tylko mówimy sobie: "Cześć, co tańczycie?", "A, fajnie", "Ładnie wyglądasz", tylko po prostu rozmawiamy o życiu i wymieniamy jakieś uwagi. A z racji tego, że Iza jest po prostu kultową aktorką, to na pewno ma też wiele do powiedzenia, jak coś widzi - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

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Wypowiedź ta sprowokowała pytania o to, czy program taneczny może otworzyć przed Martą Wiśniewską drzwi do nowej ścieżki kariery. Wokalistka przypomniała, że ma już pewne doświadczenie w tej materii, ponieważ jest absolwentką szkoły projektowania i reklamy, gdzie uczyła się na wydziale aktorskim.

Czy istnieje szansa, że wkrótce zobaczymy ją w nowym serialu lub w roli prezenterki telewizyjnej? Na pytanie dziennikarki "Super Expressu" Mandaryna odpowiedziała bardzo asekuracyjnie, nie składając żadnych jasnych deklaracji. Jej głównym celem na ten moment jest przygotowanie się do kolejnych występów tanecznych i opanowanie skomplikowanych układów.

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No i ja też skończyłam szkołę projektowania i reklamy na wydziale aktorskim, więc coś tam miałam z tym wspólnego. Niewiele, ale tak. (...) Ojej, teraz myślę o tym, żeby zapamiętać kolejny taniec, więc nie zastanawiam się (...) Odbieram wszystkie, a potem siadam i się zastanawiam. Nie chcę gdybać nad czymś, czego nie ma. Jeśli cokolwiek do mnie przychodzi, to wtedy się zastanawiam, na ile to ze mną koreluje - mówi nam Mandaryna.