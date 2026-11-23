„Mecze LaLiga w sezonach rozgrywek od 2022/23 do 2025/26 transmitowały dwie stacje telewizyjne – Eleven Sports i Canal+. Zgodnie z podpisaną między nimi umową, każdy z nadawców pokazywał po pięć meczów każdej kolejki, posiadając naprzemiennie prawo pierwszego wyboru spotkań. W praktyce oznaczało to, że mecze FC Barcelona były najczęściej pokazywane przez Eleven Sports co drugą kolejkę ligową, np. co dwa tygodnie. Pomimo tego reklamy tej stacji oraz Audioteki Group, która posiada prawo do retransmisji kanałów Eleven Sports w serwisie WP Pilot, wprowadzały w błąd. Zachęcały do oglądania meczów w Eleven Sports, sugerując, że można było tam obejrzeć wszystkie spotkania LaLiga” – przekazał w oficjalnym komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

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„Przedsiębiorca nie może ukrywać w reklamach istotnych informacji o swojej usłudze po to, aby ją lepiej sprzedać. To wprowadzanie konsumentów w błąd. Przeprowadzone postępowanie pokazało, że wiele osób zachęconych reklamami kupowało dostęp do Eleven Sports lub pakiet w serwisie WP Pilot wierząc, że obejrzą tam każdy występ Roberta Lewandowskiego. Potem nadchodziło rozczarowanie, ponieważ okazywało się, że mecz, który chcieli obejrzeć, był transmitowany gdzie indziej” – tłumaczy szef UOKiK, Tomasz Chróstny.

Urząd wskazał również konkretne sformułowania promocyjne, które uznano za nieuczciwe. Chodzi m.in. o hasła: „Mecze z udziałem Roberta Lewandowskiego w LaLiga Santander już od sierpnia w ELEVEN SPORTS” oraz „Lewy w hiszpańskich barwach w WP Pilot! Nie przegap żadnego meczu!”. Klienci licznie zgłaszali skargi na to, że przekazy reklamowe mijały się z prawdą, gdyż blisko połowa spotkań FC Barcelony nie trafiała na antenę Eleven Sports.

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W efekcie postępowania za wprowadzanie odbiorców w błąd, prezes UOKiK wymierzył kary finansowe w kwocie 1 075 000 zł dla Eleven Sports Network i 811 000 zł dla Audioteka Group. Łącznie daje to sumę bliską dwóch milionów złotych. Oprócz zapłaty grzywny, ukarane podmioty otrzymały nakaz opublikowania na swoich oficjalnych kontach w serwisach Facebook i Instagram specjalnych oświadczeń informujących o złamaniu prawa oraz o treści wydanego rozstrzygnięcia.

Wydane przez urząd decyzje nie mają jeszcze statusu prawomocnych, a ukaranym spółkom przysługuje prawo do złożenia odwołania do sądu.

⚽️Eleven Sports i WP Pilot błędnie sugerowali, że kibice obejrzą u nich wszystkie mecze Roberta Lewandowskiego i Barcelony w LaLiga. ⚽️Prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorców blisko 2 mln zł kar. Szczegóły 🔗https://t.co/xnmA0IuGIw https://t.co/StO7FNvuYZ— UOKiK (@UOKiKgovPL) November 23, 2026