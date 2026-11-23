Karolina Hoppe z „Hotelu Paradise 13”. Kim jest zwyciężczyni programu?

Pochodząca z Sępólna Krajeńskiego 21-letnia Karolina Hoppe wzięła udział w 13. odsłonie programu „Hotel Paradise”. Dziewczyna jest absolwentką klasy o profilu policyjnym, a aktualnie kształci się na studiach pedagogicznych, ponieważ ogromną radość sprawia jej praca z najmłodszymi. Na co dzień pracuje na recepcji w klubie fitness i zajmuje się stylizacją brwi. Uczestniczka może się również pochwalić osiągnięciami w konkursach piękności, w tym zdobyciem tytułu Miss Bydgoszczy.

Decydując się na wejście do rajskiej willi, liczyła przede wszystkim na dostarczenie sobie nowych emocji, przeżycie przygody i dobrą zabawę, choć jednocześnie pozostawała otwarta na znalezienie prawdziwego uczucia.

Hotel Paradise 13 - odcinek 45

Relacja Karoliny i Michała w „Hotelu Paradise”. Dlaczego uczestniczka rozbiła kulę?

Widzowie od samego początku z ogromnymi emocjami śledzili burzliwe losy Karoliny i Michała. Uczestniczka tuż po przekroczeniu progu willi obrała sobie za cel stworzenie pary właśnie z mieszkańcem Łodzi. Mężczyzna postanowił dać im szansę, chociaż początkowo wygląd partnerki zupełnie go nie zachwycił. W ich związku szybko zaczęły pojawiać się regularne kłótnie. Chłopak miał pretensje o to, że Karolina nie potrafi rozmawiać o trudnych sprawach. Ona z kolei nie mogła już znieść otwartego flirtowania z innymi uczestniczkami, ciągłego upokarzania oraz głośnych uwag, że nie odpowiada jego gustom. Para w pewnym momencie podjęła nawet decyzję o rozstaniu, ale dość szybko postanowili wrócić do siebie i spróbować jeszcze raz. Zachowanie Michała uległo nagłej poprawie zaledwie kilka dni przed ostatecznym rozstrzygnięciem programu, co od razu wzbudziło czujność jego programowej partnerki.

Podczas finałowej Ścieżki Lojalności dziewczyna rzuciła kulą na polu oznaczonym kwotą 200 000 złotych, wyjaśniając partnerowi bez ogródek, że jej cierpliwość dobiegła końca i nie pozwoli na dalsze złe traktowanie.

Karolina Hoppe wygrywa „Hotel Paradise 13”. Skrajne komentarze internautów po finale

Warto przypomnieć, że sam Michał jeszcze przed emisją ostatniego odcinka przypadkowo ujawnił w sieci, kto zwycięży w 13. edycji „Hotelu Paradise”. Fani formatu nie chcieli jednak wówczas wierzyć, że Karolina faktycznie posunie się do takiego kroku. Finał ostatecznie potwierdził wcześniejsze domysły, a w mediach społecznościowych natychmiast pojawiła się lawina skrajnych opinii. Spora grupa odbiorców stanęła po stronie zwyciężczyni, wyrażając dla niej pełen podziw. Ich zdaniem uczestniczka zachowała się w pełni w zgodzie z własnym sumieniem i udowodniła, że ma do siebie szacunek.

„- To było piękne zakończenie...kibicowałam Natalii, ale w Końcu Karolina zrozumiała kim jest ten du*ek” - napisał jeden z fanów.

W sieci nie zabrakło jednak głosów krytyki od osób twierdzących, że uczestniczka specjalnie pozwalała się upokarzać, aby ostatecznie przejąć całą pulę pieniędzy.

„- Nie lubiłam Michała, ale on cały czas mówił że nic do niej nie czuję i że nie będą razem. Ona się poniżała i grała. Widać forsa ważniejsza od szacunku do siebie” - napisał inny fan.

Jak oceniacie takie zakończenie programu?