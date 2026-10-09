Zaskakujący ruch Michała Wiśniewskiego. Lider Ich Troje połączył siły z młodym raperem

Michał Wiśniewski w duecie z raperem. Zaskakująca współpraca pokoleń

Tego połączenia mało kto się spodziewał. Michał Wiśniewski, wieloletni lider zespołu Ich Troje i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej, połączył siły z reprezentantem młodego pokolenia rapu. Artysta nagrał singiel „NIE POZWOLĘ” z raperem o pseudonimie Szaran.

W nowym utworze współczesne, rapowe brzmienie spotyka się z charakterystyczną ekspresją wokalisty, tworząc nieoczywisty duet dwóch muzycznych światów i odmiennych artystycznych osobowości.

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O czym jest utwór „NIE POZWOLĘ”?

Nowy singiel to emocjonalna opowieść o błędach z przeszłości i próbie ochrony tego, co w życiu najważniejsze. Tekst mówi o determinacji, by nie dopuścić do powtórzenia dawnych pomyłek, co najlepiej oddaje fragment refrenu.

„Nie pozwolę, żeby te rzeczy wydarzyły się jeszcze raz. Cię zabiorę, nim zrobię znowu jakiś głupi błąd” – słyszymy w utworze. Jak podkreślają twórcy, celowo przekorny zapis ostatniego słowa ma oddawać charakter piosenki, w której szczere emocje mieszają się z bezpośrednim językiem młodego pokolenia.

Szaran zapowiada drugi album

Piosenka „NIE POZWOLĘ” jest już czwartym singlem zapowiadającym drugi album Szarana, który będzie nosił tytuł „KŁY”. Wcześniej artysta opublikował utwory „KURZ”, „UMIAR” oraz tytułowe „KŁY”, które spotkały się z pozytywnym odbiorem słuchaczy.

Współpraca z Michałem Wiśniewskim to kolejny krok w budowaniu zainteresowania nadchodzącym wydawnictwem. Najnowszy singiel pokazuje bardziej melodyjne i emocjonalne oblicze rapera, a także jego artystyczną otwartość na projekty wykraczające poza granice gatunków i pokoleń.

Artysta rusza w trasę koncertową

Fani twórczości Szarana już wkrótce będą mieli okazję usłyszeć premierowy materiał na żywo. Na przełomie stycznia i lutego 2027 roku artysta wyruszy w trasę koncertową „KŁY TOUR”, która będzie promować jego drugi studyjny album.