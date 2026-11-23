QUIZ PRL. Seksbomby znad Bałtyku. W czym opalały się nasze matki i babki? 15 pytań o plażowanie w stylu PRL Pytanie 1 z 15 Jaki element garderoby, z braku dostępu do profesjonalnych strojów kąpielowych, często służył paniom do opalania się i kąpieli? Wełniany sweter i spódnica Codzienny biustonosz i majtki Lniana sukienka do kolan Następne pytanie

Anastazja Kuś i morsowanie w "Dzień Dobry TVN"

Warunki atmosferyczne były wyjątkowo trudne, ponieważ przy temperaturze wynoszącej około zera stopni Celsjusza padał deszcz ze śniegiem. Taka niekorzystna pogoda nie zniechęciła jednak 19-letniej zawodniczki do podjęcia zimowego wyzwania. O jej pasji do lodowatych kąpieli media informowały już wcześniej, kiedy Anastazja Kuś publikowała materiały z morsowania na swoim Instagramie. Teraz młoda sportsmenka zdecydowała się powtórzyć ten wyczyn na żywo przed kamerami telewizyjnymi!

Anastazja Kuś poszła na całość przy zerowej temperaturze! Tylko spójrz

W trakcie transmisji "Dzień Dobry TVN" reprezentantka Polski zdjęła ciepłą odzież wierzchnią i skierowała się prosto do zimnego morza. Lekkoatletka nie zdecydowała się na ten odważny krok w pojedynkę, gdyż w lodowatej kąpieli w Bałtyku towarzyszyła jej reporterka Agata Zjawińska, która prowadziła relację z Sopotu. Obie kobiety śmiało zanurzyły się w wodzie, dostarczając odbiorcom porannego programu telewizyjnego zastrzyk optymizmu na resztę dnia.

Jeszcze przed wejściem do wzburzonego morza utytułowana mistrzyni świata juniorów porozmawiała z dziennikarką o swoim hobby. Zawodniczka wyjaśniła na wizji, w jaki sposób regularne zimne kąpiele wpływają na jej treningi oraz formę fizyczną.

„Morsowanie pomaga w karierze, w sporcie generalnie. Jest to super forma regeneracji, poprawia też wydolność oraz zwiększa endorfiny. W Polsce i za granicą na obozach też morsuję od jakiegoś czasu. W Bałtyku pierwszy raz morsowałam w listopadzie, zachęcił mnie tata” – powiedziała na antenie TVN Anastazja Kuś.

Natsu w prześwitującym stroju na Sri Lance. Odsłoniła wyćwiczone pośladki

Zaraz po zakończeniu wywiadu zarówno sportsmenka, jak i prezenterka weszły do wody, pokazując telewidzom, że listopadowe zimno oraz pogarszająca się pogoda nie przeszkadzają w morsowaniu. „Każdy może morsować. Ja to robię totalnie amatorsko” – zaznaczyła w programie Kuś.

Fotografie prezentujące zimowe kąpiele młodej biegaczki, obejmujące również kadry z jej telewizyjnego występu w programie „Dzień Dobry TVN”, zostały zebrane w dedykowanej galerii zdjęć.

31