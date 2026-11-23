Wieczysta Kraków wygrała z Motorem Lublin 2:1 w meczu 15. kolejki Ekstraklasy piłkarskiej. Był to debiut Jacka Zielińskiego w roli trenera krakowskiej drużyny. Zwycięstwo przerwało serię pięciu z rzędu porażek gospodarzy, którzy mimo to wciąż pozostają na ostatnim miejscu w tabeli.

Spotkanie odbywało się przy padającym śniegu. Mecz prowadzony był przez Pawła Malca z Łodzi, a na trybunach zasiadło 1332 widzów. Wynik do przerwy to 1:1.

Nieuznany gol i wymiana ciosów. Wieteska odpowiada Ronaldo

Od początku mecz obfitował w emocje. Pierwszy strzał dla Motoru, oddany przez Karola Czubaka z pola karnego, zablokowano. Wieczysta odpowiedziała kontratakiem i fantastycznym uderzeniem Tobiasa Christensena w górny róg, jednak po analizie VAR gol nie został uznany ze względu na spalonego podającego Efthymisa Koulourisa.

W kolejnych minutach Gasper Tratnik obronił groźny strzał Bena Ledermana, a po akcji Motoru Karol Czubak trafił w słupek. W 21. minucie znakomitą szansę zmarnował Lisandro Semedo, uderzając nad poprzeczką z pola karnego.

W 24. minucie Motor objął prowadzenie. Po serii błędów piłkarzy Wieczystej piłkę do siatki z bliska skierował Fabio Ronaldo. Wyrównanie padło w 29. minucie – po precyzyjnym dośrodkowaniu Bena Ledermana strzałem głową bramkę zdobył Mateusz Wieteska, który wrócił do gry po przerwie spowodowanej kontuzją.

Wejście de la Rosy rozstrzyga mecz. N'Diaye obija słupki

W 50. minucie Fabio Ronaldo mógł zdobyć swojego drugiego gola, ale Mateusz Kochalski zbił piłkę na słupek. Zwycięska bramka padła w 65. minucie. Wprowadzony na boisko chwilę wcześniej Jose Antonio de la Rosa wykorzystał podanie Efthymisa Koulourisa i przy swoim pierwszym kontakcie z piłką pokonał Tratnika.

Motor starał się odrobić stratę, ale w 76. minucie strzał głową Mbaye N'Diaye trafił w słupek. Ten sam zawodnik w 88. minucie również uderzył głową w słupek, co było ostatnią szansą gości na remis.

Żółte kartki dla Wieczystej otrzymali Ben Lederman i Matus Vojtko.

Skład Wieczystej Kraków: Mateusz Kochalski – Karol Fila, Mateusz Wieteska (64. Aleksandar Djermanović), Antonio Milić, Matus Vojtko – Miki Villar (64. Jose de la Rosa), Tobias Christensen (85. Nikola Knezević), Ben Lederman (75. Petar Pusic), Mikkel Maigaard – Lisandro Semedo – Efthymis Koulouris (75. Bartosz Białek).

Skład Motoru Lublin: Gasper Tratnik – Thomas Santos (73. Kamil Lukoszek), Bartosz Bereszyński, Tin Plavotić, Filip Luberecki – Rony Lopes (73. Mateusz Łęgowski), Yacine Bourhane (73. Paskal Meyer), Christopher Simon – Mbaye N'Diaye, Karol Czubak (66. Makah Aiko), Fabio Ronaldo (77. Dominik Gregorski).