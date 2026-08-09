Kasia Cichopek zachwyca na wakacjach. Pokazała modne stroje kąpielowe

Koniec współpracy Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z Polsatem

Jesienią 2022 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie ogłosili, że są razem. Miało to miejsce w dniu 40. urodzin popularnej aktorki. Przez pewien czas duet prowadził poranny format „Pytanie na śniadanie”. Kiedy pożegnali się z TVP, szybko znaleźli nowe miejsce pracy w stacji komercyjnej. Ich debiut w programie „Halo, tu Polsat” miał miejsce pod koniec października ubiegłego roku.

Po niespełna dwóch latach współpracy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wydali oświadczenie o opuszczeniu szeregów Polsatu. W swoim wpisie wyrazili wdzięczność zarówno widzom, jak i całej ekipie realizacyjnej. Na ten moment brakuje informacji o ich ewentualnych planach telewizyjnych. Wiadomo jedynie, że zamierzają skoncentrować się na budowaniu własnych marek oraz realizacji projektów autorskich.

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Katarzyna Cichopek zachwyca w bikini na greckich wakacjach

Odejście z telewizji nie popsuło nastrojów znanej pary. Szybko spakowali bagaże i ruszyli na zasłużony odpoczynek. Ich celem podróży okazała się Grecja, gdzie wybrali się wraz z dziećmi. Odtwórczyni jednej z głównych ról w „M jak miłość” chętnie dzieli się ujęciami z wyjazdu na swoich profilach w mediach społecznościowych. Przy tej okazji promuje również własne linie produktów, w tym perfumy i środki czystości.

Uwagę internautów przykuły także wakacyjne stylizacje aktorki. Katarzyna Cichopek zabrała ze sobą bogaty wybór kostiumów kąpielowych. Na jednym z udostępnionych filmików można zobaczyć, jak relaksuje się w dwuczęściowym stroju w panterkę. Innego dnia zaprezentowała się w eleganckim, jednoczęściowym kostiumie w czarno-białej kolorystyce, który jest obecnie bardzo popularny wśród celebrytek.

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