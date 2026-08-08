Wiktoria Ptak ma ambitne plany. Miss Polski chce uruchomić "mobilną klinikę" dla mieszkańców małych miejscowości

Zakończył się Festiwal Piękna w Nowym Sączu. Podczas tej prestiżowej imprezy wybierani są m.in. Miss i Mister Supranational, ale to także ważna okazja dla pięknych Polek: wyłaniana jest bowiem również Miss Polski. W 37. edycji konkursu tytuł najpiękniejszej Polki powędrował do Wiktorii Ptak, pochodzącej z Supraśla w województwie podlaskim.

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Świeżo upieczona miss pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki stacji Polsat. W rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała o swoich zawodowych ambicjach oraz życiowych wartościach. Zdradziła również swoje przemyślenia dotyczące Narodowego Funduszu Zdrowia, zwracając uwagę na trudne doświadczenia braku ubezpieczenia, z którymi spotkała się w przeszłości za granicą.

Wiktoria Ptak z koroną Miss Polski 2026. Wygrała podczas Festiwalu Piękna

Wiktoria Ptak z Podlasia pokonała w wielkim finale Miss Polski aż 24 rywalki. 28-letnia reprezentantka Supraśla zyskała sympatię zarówno publiczności, jak i profesjonalnego jury, które ostatecznie przyznało jej koronę najpiękniejszej. Przed studentką kierunku lekarskiego otwiera się teraz wiele nowych możliwości, w tym reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej. Mimo sukcesów w świecie konkursów piękności, Wiktoria skupia się na innych priorytetach i ciężko pracuje na swoją przyszłość.

Nowa ikona piękna ma ambitne plany. Chce otworzyć własne kliniki

Największym marzeniem Wiktorii Ptak jest kariera w medycynie, a pomaganie uważa za swoje prawdziwe powołanie. Jej życie nie zawsze było proste – duży wpływ na nią miała emigracja do Stanów Zjednoczonych. Choć do dziś wyjeżdża tam do pracy sezonowej, na co dzień mieszka i uczy się w Polsce. Obecnie studiuje na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Podczas prezentacji polsatowskiej ramówki na jesień Wiktoria zdradziła "Super Expressowi" swoje ambitne plany. Miss Polski 2026 marzy o prowadzeniu własnej placówki medycznej, a także o stworzeniu mobilnej kliniki, która docierałaby z pomocą do osób mających utrudniony dostęp do specjalistów.

"Ten rok chcę wykorzystać na maksa. Chciałabym działać na rzecz innych, bo tak najbardziej się spełniam. Zaczynam piąty rok studiów medycznych, więc chciałabym pogodzić świat medycyny z tym światem. [...] Za dwa lata zostanę lekarką, więc chciałabym bardzo otworzyć klinikę – jedną prywatną i jedną mobilną. Prywatną po to, żeby móc finansować mobilną, która będzie docierała do ludzi w małych miasteczkach, którzy niestety nie mają możliwości opieki" - powiedziała.

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Wiktoria Ptak o doświadczeniach ze Stanów Zjednoczonych. Docenia ubezpieczenie przez NFZ

W wywiadzie dla "SE" zjawiskowa miss opowiedziała również o tym, jak wyjazd do Stanów Zjednoczonych w wieku dziewięciu lat zmienił jej postrzeganie ochrony zdrowia. Szybko zauważyła różnice między systemami funkcjonującymi w Polsce i innych krajach europejskich a tymi w USA.

Zwróciła szczególną uwagę na amerykański system ubezpieczeń, gdzie dostęp do opieki medycznej silnie zależy od statusu materialnego. Przypomniała sytuację, gdy za oceanem złamała rękę, a z powodu braku odpowiedniego ubezpieczenia gips musiał założyć jej ojciec. To właśnie to życiowe doświadczenie napędza jej działania na rzecz zapewnienia godnego dostępu do profesjonalnej opieki medycznej dla wszystkich.

"Wyemigrowałam do Stanów, jak miałam dziewięć lat i tam zaznałam, co to znaczy nie mieć ubezpieczenia. W Stanach nie ma tak jak tutaj NFZ, więc jak nie jesteś ubezpieczony, to nie masz jak iść do lekarza. Ja sama złamałam rękę i nie miałam jak iść do lekarza. Tata mi gips zakładał, więc widziałam niestety, jaka jest przepaść. Sama tego zaznałam i walczę o to, żeby każdy miał opcję dostępu nie tylko do lekarza, ale też do bardzo wspaniałego lekarza" - wyznała.

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