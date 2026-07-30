Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski znikają z "Halo, tu Polsat". Wydali specjalne oświadczenie!

Spis treści
Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski odchodzą z Polsatu
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie zakończyli współpracę ze stacją Polsat. Para, która od końca sierpnia 2024 roku witała widzów w paśmie śniadaniowym "Halo, tu Polsat", nie będzie już pojawiać się na antenie. Informację o swoim odejściu małżonkowie przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych, zaskakując tym samym swoich wiernych fanów.
Zobacz także: Dominika Serowska o relacjach z dziećmi Marcina Hakiela. "Musi być szacunek do mnie"
Pragniemy poinformować, że wraz z wygaśnięciem dotychczasowego kontraktu podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszej współpracy z telewizją Polsat - napisali w sieci.
Prezenterzy telewizyjni, którzy wspólnie rozwijają również swoje działania w internecie, podkreślili, że praca w stacji była dla nich istotnym etapem zawodowym.
Czas spędzony w stacji był dla nas niezwykle cennym doświadczeniem i ważnym przystankiem w dotychczasowej karierze zawodowej. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, wspólną pracę oraz możliwość współtworzenia projektów, które na stałe wpisały się w codzienność naszych Widzów. Teraz nadszedł czas na kolejne kroki. Zamykamy ten etap z poczuciem spełnienia i pełną gotowością na nowe wyzwania zawodowe.
Co dalej z pracą zawodową Kurzajewskiego i Cichopek?
Para nie zamierza rezygnować z aktywności zawodowej. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wyjawili, że w nadchodzących miesiącach skupią się na własnych projektach.
Zobacz także: Cichopek i Kurzajewski w dziwacznych strojach. Tylko spójrzcie, jak się ubrali!
Najbliższe miesiące zamierzamy poświęcić na intensywny rozwój naszych marek osobistych oraz realizację autorskich projektów, którymi już wkrótce się z Wami podzielimy. Calej ekipie redakcyjnej programu "Halo tu Polsat" oraz wszystkim pracownikom stacji dziękujemy za każdy wspólny dzień na planie. Życzymy Wam dalszych sukcesów, niesłabnącej energii i rekordowych wyników oglądalności. Dziękujemy również Wam, naszym Widzom i Obserwatorom. Wasze wsparcie jest dla nas największą motywacją do ciągłego rozwoju. Do zobaczenia!
Fani duetu nadal będą mogli śledzić ich codzienne życie na Instagramie, gdzie regularnie publikują nowe treści. Decyzja o odejściu z programu wywołała spore poruszenie wśród internautów, którzy wyrazili swój żal w komentarzach.
"Szkoda", "Dzięki wam oglądałam 'Halo, tu Polsat'", "Bez Was ten program nie istnieje. Czekamy na Wasze nowe projekty", "Mam nadzieję, że macie Państwo nowe pomysły na siebie. Powodzenia!"
Zobacz więcej zdjęć. Marcin Hakiel czeka na swoje 4. dziecko! Dominika Serowska urodzi w listopadzie