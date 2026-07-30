Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski znikają z "Halo, tu Polsat". Wydali specjalne oświadczenie!

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski odchodzą z Polsatu

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie zakończyli współpracę ze stacją Polsat. Para, która od końca sierpnia 2024 roku witała widzów w paśmie śniadaniowym "Halo, tu Polsat", nie będzie już pojawiać się na antenie. Informację o swoim odejściu małżonkowie przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych, zaskakując tym samym swoich wiernych fanów.

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Pragniemy poinformować, że wraz z wygaśnięciem dotychczasowego kontraktu podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszej współpracy z telewizją Polsat - napisali w sieci.

Prezenterzy telewizyjni, którzy wspólnie rozwijają również swoje działania w internecie, podkreślili, że praca w stacji była dla nich istotnym etapem zawodowym.

Czas spędzony w stacji był dla nas niezwykle cennym doświadczeniem i ważnym przystankiem w dotychczasowej karierze zawodowej. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, wspólną pracę oraz możliwość współtworzenia projektów, które na stałe wpisały się w codzienność naszych Widzów. Teraz nadszedł czas na kolejne kroki. Zamykamy ten etap z poczuciem spełnienia i pełną gotowością na nowe wyzwania zawodowe.

Co dalej z pracą zawodową Kurzajewskiego i Cichopek?

Para nie zamierza rezygnować z aktywności zawodowej. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wyjawili, że w nadchodzących miesiącach skupią się na własnych projektach.

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Najbliższe miesiące zamierzamy poświęcić na intensywny rozwój naszych marek osobistych oraz realizację autorskich projektów, którymi już wkrótce się z Wami podzielimy. Calej ekipie redakcyjnej programu "Halo tu Polsat" oraz wszystkim pracownikom stacji dziękujemy za każdy wspólny dzień na planie. Życzymy Wam dalszych sukcesów, niesłabnącej energii i rekordowych wyników oglądalności. Dziękujemy również Wam, naszym Widzom i Obserwatorom. Wasze wsparcie jest dla nas największą motywacją do ciągłego rozwoju. Do zobaczenia!

Fani duetu nadal będą mogli śledzić ich codzienne życie na Instagramie, gdzie regularnie publikują nowe treści. Decyzja o odejściu z programu wywołała spore poruszenie wśród internautów, którzy wyrazili swój żal w komentarzach.

"Szkoda", "Dzięki wam oglądałam 'Halo, tu Polsat'", "Bez Was ten program nie istnieje. Czekamy na Wasze nowe projekty", "Mam nadzieję, że macie Państwo nowe pomysły na siebie. Powodzenia!"

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