Śląsk Wrocław zremisował z Cracovią. Kto zobaczył czerwoną kartkę?

Bezbramkowy remis we Wrocławiu

Mecz piłkarskiej Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Cracovią zakończył się podziałem punktów i bezbramkowym remisem 0:0. Spotkanie sędziował Bartosz Frankowski z Torunia, a na trybunach zasiadło 17 728 widzów.

W trakcie meczu sędzia pokazał kilka kartek. Żółtymi kartkami ukarani zostali zawodnicy Cracovii: Mateusz Klich, Dijon Kameri oraz Gustav Henriksson.

Kto osłabił Śląsk przed końcem meczu?

Kluczowym momentem w końcówce spotkania była czerwona kartka dla gracza Śląska Wrocław. W 82. minucie Lamine Ba musiał opuścić boisko za faul, pozostawiając swoją drużynę w osłabieniu.

Składy drużyn zaprezentowały się następująco. W zespole Śląska zagrali m.in. Karol Niemczycki, Irodotos Christodoulou i Jehor Macenko. W barwach Cracovii wystąpili m.in. Sebastian Madejski, Otar Kakabadze (zmieniony przez Dominika Piłę) oraz Gustav Henriksson.