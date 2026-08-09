Letnie Grand Prix w Courchevel. Znakomity awans Twardosz i triumf Japonki

Dobry start Twardosz w Courchevel

Anna Twardosz zajęła 13. pozycję podczas niedzielnej rywalizacji we francuskim Courchevel w ramach Letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Reprezentantka Polski pokazała się z bardzo dobrej strony, notując skoki na odległość 110 m oraz 126,0 m. Jej łączna nota wyniosła 182,7 pkt.

Dzięki udanej drugiej próbie Polka zdołała awansować z 25. miejsca, które zajmowała na półmetku zawodów. Z kolei najlepsza w niedzielę okazała się Japonka Yuki Ito, która zrehabilitowała się za drugie miejsce wywalczone w sobotę i tym razem stanęła na najwyższym stopniu podium.

Kto jest liderką klasyfikacji generalnej?

Yuki Ito była bezkonkurencyjna i prowadziła już po pierwszej serii dzięki skokowi na odległość 127,5 m. W drugiej serii Japonka obroniła swoją pozycję, lądując na 125. metrze i gromadząc łączną notę 229,8 pkt. Drugie miejsce zajęła Niemka Selina Freitag, tracąc do zwyciężczyni 9,7 pkt, a trzecia była Chinka Ping Zeng.

Po rozegraniu czterech konkursów Yuki Ito została liderką klasyfikacji generalnej Letniej Grand Prix, mając na swoim koncie 278 punktów. Wyprzedza ona Słowenkę Emę Klinec (235 pkt) oraz Francuzkę Josephine Pagnier (186 pkt). Anna Twardosz zajmuje obecnie 16. miejsce z dorobkiem 74 punktów. Kolejne zawody cyklu zaplanowano na połowę września w rumuńskim Rasnovie.