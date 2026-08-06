Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski nie są już twarzami Polsatu

Na tydzień przed głośnym wydarzeniem ramówkowym Polsatu na jaw wyszło, że Kasia Cichopek oraz Maciej Kurzajewski zakończyli swoją współpracę z telewizją. Znany duet prowadzących, który przez niespełna dwa lata witał widzów w porannym formacie "Halo, tu Polsat", oficjalnie rozstał się ze stacją.

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Pragniemy poinformować, że wraz z wygaśnięciem dotychczasowego kontraktu podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszej współpracy z telewizją Polsat. Czas spędzony w stacji był dla nas niezwykle cennym doświadczeniem i ważnym przystankiem w dotychczasowej karierze zawodowej. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, wspólną pracę oraz możliwość współtworzenia projektów, które na stałe wpisały się w codzienność naszych Widzów. Teraz nadszedł czas na kolejne kroki. Zamykamy ten etap z poczuciem spełnienia i pełną gotowością na nowe wyzwania zawodowe. Najbliższe miesiące zamierzamy poświęcić na intensywny rozwój naszych marek osobistych oraz realizację autorskich projektów, którymi już wkrótce się z Wami podzielimy - informowała znana para.

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Wkrótce po wydaniu tego komunikatu w mediach społecznościowych para podzieliła się ujęciami z urlopu, który spędza najprawdopodobniej w Grecji.

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Maciej Kurzajewski stawia na sport, a Kasia Cichopek promuje swoje perfumy

W czasie wypoczynku Maciej Kurzajewski nie rezygnuje ze sportowego trybu życia. Dziennikarz pochwalił się wideo, na którym widać, jak rano biega po widowiskowych trasach. Ruch to stały punkt jego dnia bez względu na to, gdzie aktualnie przebywa. Przy okazji zasugerował, że wkrótce podzieli się nowymi, sportowymi planami.

Letni poranek, cisza, pierwsze promienie słońca i rytm kroków, który porządkuje myśli. Są takie chwile, kiedy bieganie daje nie tylko energię, ale też ogromną radość i przypomina, że warto cieszyć się drogą, a nie tylko celem. Dziś zaczynam przygotowania nad Morzem Śródziemnym. A już za dwa dni opowiem Wam o moim biegowym projekcie na przyszły rok. Będzie wyjątkowo - bo po drodze czekają nie tylko kilometry, ale także… dwa oceany - pisał Kurzajewski.

Z kolei Kasia Cichopek zaskoczyła nieco inną relacją z egzotycznego urlopu. Zanim zjadła śniadanie, postanowiła samodzielnie umyć stół na tarasie, stosując płyn czyszczący z własnej linii. Jej działanie sprowokowało sporo komentarzy - od wyrazów uznania za dbałość o czystość, po rozbawienie faktem, że na luksusowych wczasach celebrytka zabiera się za porządki przy pomocy przywiezionego z kraju detergentu, ewidentnie promując swoją markę.

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Śniadanie z widokiem smakuje najlepiej. A jeszcze lepiej, gdy zrobiliśmy je sami. No i ja… jak to ja. Zawsze muszę posprzątać po swojemu (...) - oznajmiła.

W kolejnych postach, ubrana w strój kąpielowy, aktorka, pochwaliła się flakonem autorskich perfum. Na oczach fanów spryskała swoje ciało zapachem, kontynuując akcję reklamowania swojego biznesu w greckiej scenerii.

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