Anita Werner wspomina 25 lat pracy w stacji. Pokazała archiwalne kadry z pierwszego dyżuru

Anita Werner i jej początkowe kroki w show-biznesie przed erą telewizji informacyjnej

Mało kto dziś kojarzy, że 48-letnia obecnie Anita Werner swoją karierę zaczynała jako nastolatka na wielkim ekranie, a nie w redakcji newsowej. W wieku zaledwie 17 lat zagrała w filmie "Słodko gorzki" u Władysława Pasikowskiego. Jej talent aktorski można było oglądać także w produkcjach takich jak "To my" czy "Dzieje mistrza Twardowskiego". Ostatnim akcentem jej filmowej przygody był udział w serialu "Zostać miss" z 2001 roku, po którym definitywnie zrezygnowała z grania.

Jej dziennikarska droga rozpoczęła się w stacji Wizja Sport, która była pierwszym polskim kanałem sportowym. Jednak to rok 2001 przyniósł przełom, gdy dołączyła do zespołu nowej stacji telewizyjnej. Anita Werner do dziś pozostaje jedną z kluczowych gwiazd TVN24. Z okazji jubileuszu 25-lecia stacji dziennikarka udostępniła w mediach społecznościowych wpis, w którym wraca wspomnieniami do swoich pierwszych dni w pracy przed kamerami.

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Te dwa pierwsze zdjęcia dzieli 25 lat. Prawie to samo studio TVN24 i prawie ta sama ja. 9 sierpnia 2001 roku o godzinie 12:00 poprowadziłam pierwszy serwis informacyjny TVN24. Ruszyła pierwsza w Polsce całodobowa telewizja informacyjna - napisała.

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We wpisie na Instagramie dziennikarka przypomniała, że w początkach działalności telewizji informacyjnej nie brakowało sceptyków wątpiących w powodzenie projektu. Wtedy sama również nie przypuszczała, że rozpoczyna tak długą zawodową podróż. Choć była na początku swojej dziennikarskiej drogi, od razu uczyła się warsztatu od czołowych postaci w branży newsowej.

Dziś jestem po prostu wdzięczna za tę wspólną drogę, która trwa już dłużej niż połowa mojego życia. Dziękuję wszystkim wyjątkowym ludziom, których miałam szczęście spotkać, którzy mnie uczyli, inspirowali, albo po prostu mi zaufali. [...] W TVN24 nauczyłam się czym jest niezależne dziennikarstwo, czym są dziennikarskie wartości, warsztat, jak ważna jest sprawdzona, rzetelna informacja. Jestem z tego dumna - dodała.

Swoje wspomnienia Anita Werner wzbogaciła archiwalnymi ujęciami z pierwszych lat obecności na wizji. Patrząc na opublikowane przez nią fotografie, aż trudno uwierzyć, że od tego momentu minęło 25 lat.

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Tak zmieniała się Anita Werner