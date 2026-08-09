Śląsk Wrocław zremisował z Cracovią. Kto ucierpiał najbardziej

Taktyczne starcie we Wrocławiu

Śląsk Wrocław i Cracovia Kraków podzieliły się punktami po bezbramkowym remisie. Szkoleniowiec gospodarzy przyznał, że spotkanie mogło nie porwać kibiców. Z punktu widzenia trenerów był to jednak interesujący pojedynek taktyczny. Gospodarze w drugiej połowie zaczęli przejmować inicjatywę.

Śląsk skutecznie ograniczał poczynania Cracovii i z czasem był coraz bliżej zdobycia bramki. Ostatecznie jednak kibice nie zobaczyli goli. Wrocławianie okupili remis stratami w kadrze. Z boiska usunięty został Ba, a kontuzji doznał Michał Mokrzycki.

"Kibice nie zobaczyli wiele interesujących rzeczy dzisiaj na boisku. To był taki taktyczny mecz. Dla nas trenerów był to jednak interesujący pojedynek i oba zespoły pokazały się z dobrej strony. W drugiej połowie nie pozwoliliśmy Cracovii na wiele, a sami z minuty na minutę się rozkręcaliśmy i byliśmy bliżsi strzelenia gola. Koniec końców zdobyliśmy jeden punkt, ale nas on wiele kosztował, bo czerwoną kartę zobaczył Ba, a Mokrzycki nabawił się kontuzji. Uraz Michała nie wyglądał dobrze, ale mam nadzieję, że po dokładnych badaniach nie okaże się aż tak groźny" - dodał Słoweniec.

Kiedy Cracovia strzeli gola?

Drużyna z Krakowa wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo i premierową bramkę w obecnym sezonie Ekstraklasy. Mimo to trener Bartosz Grzelak pozytywnie ocenił postawę swoich piłkarzy. Szkoleniowiec zaznaczył, że elementy ćwiczone na treningach dobrze funkcjonowały w meczu. Problemem zespołu pozostaje jednak skuteczność.

Sytuację gości skomplikowały dodatkowo kontuzje Otara Kakabadze i Mauro Perkovicia. Mimo stwarzania sytuacji strzeleckich, Cracovia po raz trzeci z rzędu nie potrafiła trafić do siatki. Trener przypomniał, że we Wrocławiu wcześniej przegrał Raków Częstochowa, co podkreśla trudność terenu rywala.