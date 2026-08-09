Turniej ATP Masters 1000 w Cincinnati. Dlaczego lider zrezygnował z gry?

Kolejna absencja lidera światowego rankingu

Włoch wcześniej zrezygnował z udziału w zawodach ATP Masters 1000 w Montrealu. Powodem tamtej decyzji była konieczność dłuższego odpoczynku. Zawodnik regenerował siły po wielkoszlemowym Wimbledonie. Tenisista wygrał ten prestiżowy turniej drugi rok z rzędu. W zeszłym sezonie skreczował w finale z Hiszpanem Carlosem Alcarazem z powodu kłopotów zdrowotnych.

Tym razem powodem wycofania z rywalizacji jest uraz prawego kolana. Włoch podjął tę trudną decyzję po wnikliwej analizie sytuacji. Tenisista wielokrotnie konsultował swój stan zdrowia ze sztabem medycznym. Ostatecznie uznano, że powrót na kort w tym momencie stanowiłby zbyt duże ryzyko. Organizatorzy zawodów potwierdzili te doniesienia w mediach społecznościowych.

„Po konsultacji z lekarzami i zespołem muszę ogłosić, że jestem zmuszony wycofać się z turnieju Masters 1000 w Cincinnati. Dokucza mi prawe kolano i chociaż ciężko pracujemy z moim zespołem medycznym, muszę zaakceptować, że nie jestem jeszcze gotowy do rywalizacji” - powiedział lider światowego rankingu, cytowany na oficjalnej stronie ATP.

Kto jeszcze opuści zawody w Cincinnati?

Jannik Sinner jest drugim znanym zawodnikiem, którego zabraknie w tej prestiżowej imprezie. Wcześniej ze startu zrezygnował również wicelider listy ATP Carlos Alcaraz. Hiszpański tenisista był ubiegłorocznym triumfatorem tych wymagających zawodów. Znakomity zawodnik pauzuje nieprzerwanie od kwietnia tego roku. Przyczyną jego przedłużającej się absencji jest uciążliwa kontuzja prawego nadgarstka.

Obaj utytułowani gracze skupiają się teraz na powrocie do pełnej sprawności fizycznej. Ich głównym celem jest odpowiednie przygotowanie do wielkoszlemowego US Open. Ten niezwykle ważny turniej rozpoczyna się w Nowym Jorku 30 sierpnia. Kibice mają nadzieję, że czołowi tenisiści zdążą wyleczyć swoje urazy przed tym wydarzeniem. Brak lidera i wicelidera rankingu znacząco wpływa na układ sił w męskich rozgrywkach.