2. Ekstraliga żużlowa. Kto zgarnął punkt bonusowy?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-09 17:45

W rywalizacji w ramach 2. Ekstraliga żużlowa drużyna Innpro ROW Rybnik odniosła pewne zwycięstwo na własnym torze. Gospodarze pokonali ekipę Moonfin Magnus Ostrów Wlkp., potwierdzając swoją dominację z pierwszego spotkania. Zobacz, jak wyglądała punktacja zawodników obu zespołów w tym emocjonującym starciu 2. Ekstraliga żużlowa.

Dwaj żużlowcy podczas wyścigu na torze. O wynikach 2. Ekstraligi i punktach bonusowych przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwaj żużlowcy na motocyklach wchodzą w zakręt na ziemnym torze podczas wyścigu.

Zwycięstwo ekipy Innpro ROW Rybnik na torze

Spotkanie zakończyło się rezultatem 51:39 na korzyść gospodarzy. Zawodnicy z Rybnika kontrolowali przebieg wydarzeń przez całe zawody. W pierwszym meczu tych drużyn również triumfował zespół z Górnego Śląska, wygrywając stosunkiem 59:31. Dzięki tak korzystnym wynikom Innpro ROW Rybnik pewnie zgarnął punkt bonusowy w dwumeczu. Był to kolejny dowód na wysoką dyspozycję drużyny.

W zespole zwycięzców punktowali niemal wszyscy startujący żużlowcy. Najlepszy dorobek zanotowali Jakub Jamróg, Patryk Wojdyło oraz Nicolai Klindt, kończąc zawody z ośmioma oczkami na koncie. Oczko mniej dowieźli do mety Jesper Knudsen, Kacper Tkocz i Jan Kvech. Ponadto sześć punktów do dorobku zespołu dołożył Jakub Żurek. Jedynie Paweł Wyczyszczok nie zdołał zapisać na swoim koncie żadnego punktu w tym starciu.

Jak punktowali goście z Ostrowa Wielkopolskiego?

Ekipa z Ostrowa Wielkopolskiego nie zdołała zrewanżować się za porażkę z pierwszego spotkania. Liderem gości okazał się Frederik Jakobsen, który zdobył aż dwanaście punktów. Solidny występ zanotował również Gleb Czugunow, zapisując na swoim koncie dziewięć oczek. Z kolei doświadczony Chris Holder wzbogacił dorobek zespołu o osiem punktów. Pozostali zawodnicy przyjezdnych zaprezentowali się nieco słabiej na tle rywali.

Jonas Seifert-Salk zdołał zgromadzić siedem punktów dla drużyny przyjezdnej. Młodsi zawodnicy mieli duże problemy z pokonaniem lokalnych rywali z Rybnika. Filip Seniuk wywalczył zaledwie dwa oczka podczas swoich startów w zawodach. Ponadto Paweł Sitek zdobył jeden punkt, a Jakub Krawczyk zakończył mecz bez zdobyczy. Goście musieli ostatecznie pogodzić się z wyraźną przegraną w tym ligowym pojedynku.