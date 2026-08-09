2. Ekstraliga żużlowa. Kto zgarnął punkt bonusowy?

Zwycięstwo ekipy Innpro ROW Rybnik na torze

Spotkanie zakończyło się rezultatem 51:39 na korzyść gospodarzy. Zawodnicy z Rybnika kontrolowali przebieg wydarzeń przez całe zawody. W pierwszym meczu tych drużyn również triumfował zespół z Górnego Śląska, wygrywając stosunkiem 59:31. Dzięki tak korzystnym wynikom Innpro ROW Rybnik pewnie zgarnął punkt bonusowy w dwumeczu. Był to kolejny dowód na wysoką dyspozycję drużyny.

W zespole zwycięzców punktowali niemal wszyscy startujący żużlowcy. Najlepszy dorobek zanotowali Jakub Jamróg, Patryk Wojdyło oraz Nicolai Klindt, kończąc zawody z ośmioma oczkami na koncie. Oczko mniej dowieźli do mety Jesper Knudsen, Kacper Tkocz i Jan Kvech. Ponadto sześć punktów do dorobku zespołu dołożył Jakub Żurek. Jedynie Paweł Wyczyszczok nie zdołał zapisać na swoim koncie żadnego punktu w tym starciu.

Jak punktowali goście z Ostrowa Wielkopolskiego?

Ekipa z Ostrowa Wielkopolskiego nie zdołała zrewanżować się za porażkę z pierwszego spotkania. Liderem gości okazał się Frederik Jakobsen, który zdobył aż dwanaście punktów. Solidny występ zanotował również Gleb Czugunow, zapisując na swoim koncie dziewięć oczek. Z kolei doświadczony Chris Holder wzbogacił dorobek zespołu o osiem punktów. Pozostali zawodnicy przyjezdnych zaprezentowali się nieco słabiej na tle rywali.

Jonas Seifert-Salk zdołał zgromadzić siedem punktów dla drużyny przyjezdnej. Młodsi zawodnicy mieli duże problemy z pokonaniem lokalnych rywali z Rybnika. Filip Seniuk wywalczył zaledwie dwa oczka podczas swoich startów w zawodach. Ponadto Paweł Sitek zdobył jeden punkt, a Jakub Krawczyk zakończył mecz bez zdobyczy. Goście musieli ostatecznie pogodzić się z wyraźną przegraną w tym ligowym pojedynku.