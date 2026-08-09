Rafał Brzozowski opowiedział o nowej żonie. Kim jest piękna blondynka, dla której gwiazdor stracił głowę

Historia miłości Rafała Brzozowskiego i Heleny

Dwa tygodnie temu przestrzeń medialną obiegła niespodziewana informacja o tym, że Rafał Brzozowski wkrótce się żeni. Do tamtej pory gwiazdor skutecznie utrzymywał w tajemnicy fakt, że spotyka się z nową partnerką. Szeroka publiczność po raz pierwszy ujrzała wybrankę piosenkarza podczas sobotniej uroczystości, gdzie para przed ołtarzem przysięgała sobie wierność na całe życie. Wiele osób zastanawiało się, kim jest piękna blondynka i w jakich okolicznościach poznała popularnego wokalistę. Specjalnie dla "Super Expressu" gwiazdor uchylił rąbka tajemnicy na temat początków ich relacji.

Poznaliśmy się wiele lat temu na jednym z koncertów charytatywnych. Helena śpiewała wtedy z zespołem w chórze. Potem ten zespół wystąpił ze mną podczas kilku koncertów ale każde z nas żyło wówczas swoim życiem. 2,5 roku temu nasza znajomość się odnowiła i zaczęła się od przyjaźni, szacunku i wzajemnego zrozumienia. Ja starałem się poukładać swoje rozchwiane prywatnie życie, a Helena bardzo mnie w tym wspierała, stając się powoli najbliższą mi osobą. To bardzo dojrzała relacja oparta na wzajemnym szacunku, przyjaźni obustronnej akceptacji

– zaznaczył muzyk w wywiadzie.

Z przyjaźni narodziła się miłość

W pewnym momencie wokalista dostrzegł, że ich dotychczasowa, przyjacielska więź nabrała głębszego, romantycznego znaczenia, przechodząc w prawdziwe uczucie.

Klika miesięcy temu stwierdziłem, że jest to kobieta, przy której mogę i chcę się rozwijać, która daje mi wszystko to czego zawsze mi brakowało. Piękna mądra i bardzo skromna w sposobie bycia, ze wspaniałymi wartościami i zasadami moralnymi. Taki anioł, który odmienił moje życie

– chwali nowo poślubioną żonę piosenkarz. Patrząc na to, że wokalista zdecydował się powiedzieć sakramentalne „tak”, jego ukochana z pewnością jest osobą nietuzinkową. Świeżo upieczonym małżonkom wypada życzyć tylko szczęścia na nowej drodze życia.

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