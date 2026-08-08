Roksana Węgiel wypoczywa na Mykonos w luksusowym kurorcie. Cena za noc powala!

Roksana Węgiel na greckich wakacjach

Roksana Węgiel (21 l.) od czasu triumfu w pierwszej odsłonie "The Voice Kids" nieustannie wzbudza zainteresowanie mediów. Dorastająca na oczach milionów widzów artystka w minionych latach przeszła wyraźną przemianę, ostatecznie zrywając z wizerunkiem dziecięcej gwiazdy.

21-latka wkłada mnóstwo wysiłku nie tylko w rozwój muzycznej kariery, ale też w utrzymanie doskonałej sylwetki. Piosenkarka regularnie zamieszcza w sieci nagrania i fotografie z intensywnych treningów. Efektami swojej pracy chętnie chwali się publicznie, wybierając coraz bardziej wyraziste kreacje sceniczne i publikując w internecie odważne zdjęcia w strojach kąpielowych.

Ostatnie miesiące były dla artystki wyjątkowo intensywne, głównie za sprawą kwietniowej premiery jej trzeciej płyty, zatytułowanej "Błękit". Wokalistka od dłuższego czasu angażuje się w promocję albumu. Każdą wolną chwilę stara się jednak przeznaczyć na odpoczynek. Pod koniec lipca wraz z mężem wybrała się na grecką wyspę Mykonos.

Zgodnie ze swoim zwyczajem, gwiazda obszernie zrelacjonowała wyjazd na Instagramie. Jej profil wypełniły malownicze kadry, na których można było zobaczyć urokliwe uliczki, baseny z widokiem na Morze Egejskie, lokalne przysmaki oraz zdjęcia w bikini. Wakacyjną podróż podsumowała krótkim materiałem wideo, oznaczając przy tym miejsce swojego pobytu.

Zobacz również: Roxie Węgiel pokazała się w bikini. Taka sylwetka to efekt katorżniczych treningów

Luksusowe wakacje Roksany Węgiel na Mykonos

Szybko wyszło na jaw, że Roksana zdecydowała się na obiekt, który jest ulubionym miejscem wypoczynku Julii Wieniawy (27 l.). Aktorka wielokrotnie wracała pod ten sam adres. W zeszłym roku towarzyszyły jej tam przyjaciółki, w tym Julia "Maffashion" Kuczyńska (38 l.), a wcześniej spędzała w tym kurorcie romantyczne wakacje ze swoim byłym partnerem, Nikodemem Rozbickim (34 l.).

W tym sezonie Cavo Tagoo Mykonos ugościł Roksanę Węgiel i Kevina Mgleja (29 l.). To obiekt oferujący usługi na najwyższym poziomie. Zgodnie z opisem hotelu, goście mają do dyspozycji basen typu infinity z 40-metrowym barem w kształcie akwarium oraz luksusowe spa wyposażone w basen wewnętrzny. Dodatkowym atutem jest to, że większość apartamentów posiada bezpośredni widok na morze.

Kurort ten uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych w Europie, a pobyt w nim wiąże się z ogromnymi kosztami. Ceny za jedną noc w tym pięciogwiazdkowym obiekcie zaczynają się od 5 tysięcy, a mogą sięgać nawet 40 tysięcy złotych. Ostateczna kwota zależy od wybranego standardu pokoju oraz terminu rezerwacji. Co więcej, wynajęcie najdroższych apartamentów wymaga rezerwacji na co najmniej dwie doby.

Zobacz również: Roksana Węgiel zapozowała topless. Zaskoczyła fanów odważnymi zdjęciami, posypały się komentarze

40

Sonda Roksana Węgiel w roli trenerki "The Voice Kids". Co o tym myślisz? Świetny pomysł, na pewno się sprawdzi Nie, jest na to jeszcze za młoda Mam mieszane uczucia Trudno powiedzieć Nie mam zdania