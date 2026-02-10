Karaś komplementuje Włodarczyk: "moja duma!" Nie zabrakło gorącej fotki

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych par w polskim show biznesie. Ich związek od samego początku wzbudza ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Nie tylko ze względu na łączące ich uczucie, ale również na widoczną namiętność, która iskrzy między nimi mimo różnicy wieku wynoszącej dziewięć lat.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś razem od pięciu lat

Para poznała się w 2020 roku, co oznacza, że wkrótce będzie świętować sześć lat swojej znajomości. Rok później powitali na świecie ukochanego synka Milana i choć plotki głosiły o wziętym w tajemnicy ślubie, w rzeczywistości odbył się on dopiero w 2023 roku. Zdjęcia z uroczystości szybko obiegły Internet, wywołując falę gratulacji od fanów oraz znajomych z branży artystycznej czy sportowej. Co ciekawe, małżonków dzieli aż dziewięć lat różnicy. Aktorka urodziła się w 1980 roku, a triathlonista - w 1989.

Na tym zdjęciu aż iskrzy. Fani sypią komplementy

Włodarczyk i Karaś nie raz uraczyli swoich obserwatorów uroczymi zdjęciami. W mediach społecznościowych często pokazują wspólne fotki, a niektóre z nich są wyjątkowo romantyczne. Ostatnio serca fanów podbiło kolejne namiętne zdjęcie, zaś poruszył ich - opis zamieszony pod nim.

"Moja duma. Moja siła. Mój dom" - napisał sportowiec.

W komentarzach nie brakuje licznych komplementów co do świetnego wyglądu paru, ale także ich niewątpliwie gorącego uczucia. Jak piszący internauci na Instagramie:

"I tak każdy facet powinien patrzeć na swoją kobietę. Piękna ta wasza miłość"

"To się nazywa miłość"

"Miłość bije od Was na kilometr"

Zgadzacie się?

