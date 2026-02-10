Kelly Clarkson kończy ze swoim talk show. Ma nowe plany po śmierci byłego męża

Kelly Clarkson nie trzeba nikomu przedstawiać. Gwiazda amerykańskiego popu, która zasłynęła w "Idolu" i sięgnęła po trzy statuetki Grammy, od ponad dwóch dekad jest obecna na światowym rynku muzycznym. Poza hitami ma też w dorobku inne osiągnięcia, a jednym z nich jest własny program "The Kelly Clarkson Show". Fanów tego talk show obiegły fatalne wieści: format dobiega końca. Piosenkarka, która musiała też zmierzyć się ze śmiercią byłego partnera, nie zwalnia jednak tempa, choć priorytetowo traktuje rodzinę.

Rewolucja u Kelly Clarkson. Po śmierci byłego męża kończy swój program

Popularna piosenkarka przez kilka lat spotykała się z muzykami ze znanych zespołów, ale to syn jej menadżera ostatecznie skradł jej serce. Kelly Clarkson i Brandon Blackstock pobrali się jesienią 2013 roku. Para doczeka się wkrótce córeczki i synka, a gwiazda została też macochą dla dzieci ukochanego z poprzedniego związku. Niestety, związek nie przetrwał próby czasu i zakończył się rozwodem w 2020 roku.

Kelly była już wówczas gospodynią swojego własnego programu "The Kelly Clarkson Show". W ubiegłym roku media obiegła wstrząsająca informacja o śmierci Blackstoka. Wówczas artystka żegnająca byłego męża ogłosiła, że skupi się przede wszystkim na opiece nad dziećmi. Nie zabrakło jednak plotek, że zrezygnuje też z dalszego prowadzenia nagrodzonego statuetką Emmy talk show. Mówiło się zresztą o słabnącym zainteresowaniu widowni. Niedawno Clarkson oficjalnie potwierdziła, że obecnie emitowany siódmy sezon programu będzie tym ostatnim.

Gwiazda poświęci więcej czasu dzieciom, ale nie rzuci muzyki

Choć sama Clarkson chroni swoją prywatność i rzadko porusza osobiste tematy, nie brakuje medialnych przecieków z jej najbliższego otoczenia. Jak donosi magazyn "People", piosenkarka na swój sposób cieszy się z zakończenia wymagającego programu, gdyż będzie mogła spędzać więcej wolnego czasu ze swoimi pociechami. Nie oznacza to jednak rezygnacji z kariery muzycznej. Wykonawczyni hitów "Stronger", "Behind these hazel eyes" czy "Since you been gone" jest gotowa na nowe projekty i występy, o ile nie będzie musiała pracować nad nimi codziennie.

"Ta zmiana daje jej przestrzeń do bycia bardziej obecną w domu, jednocześnie dalej wykonując kreatywną pracę, którą kocha. Kelly nadal chce tworzyć muzykę i występować, i jest otwarta na wyskakiwanie z projektami, które sprawiają jej radość, ale nie z czymś, co wymaga stałego, codziennego wysiłku. Dla niej w tej nowej fazie chodzi o balans" - czytamy.