Wszystkie miłości Bad Bunny’ego. Z kim był latynoski artysta? Wśród byłych partnerek Kardashianka!

Bad Bunny ma niesamowity czas. W ostatnich latach portorykański wykonawca muzyki reggaeton stawał się coraz większą gwiazdą. Aktualnie jest na absolutnym szczycie swojej kariery. Za płytę "Debi Tirar Mas Fotos" zdobył nagrodę Grammy w kategorii Album roku, a dodatkowo dał najchętniej oglądany występ w przerwie meczu Super Bowl w historii. Choć w USA i krajach latynoskich Bad Bunny od dawna jest popularny, w Polsce dopiero teraz wiele osób odkrywa jego twórczość. Tym samym coraz większe zainteresowanie wzbudza także jego życie poza sceną. Benito (to jego prawdziwe imię) często śpiewa o relacjach z kobietami, a więc musi mieć za sobą różne doświadczenia. Co wiadomo o jego związkach?
ZOBACZ TAKŻE: Bad Bunny w Polsce 2026 - czy są jeszcze bilety? Po ile wejściówki na koncert na PGE Narodowym?
Bad Bunny był z Kendall Jenner
Najgłośniejsza relacja Bad Bunny'ego to zdecydowanie ta z Kendall Jenner, czyli jedną z sióstr Kim Kardashian. Ich związek rozpoczął się na początku 2023 roku. Często pojawiali się razem publicznie, na wydarzeniach i w mediach. Relacja miała wzloty i upadki, w tym możliwe pojednanie w 2024 roku, zanim ostatecznie się rozstali. Ich drogi rozeszły się w dobrych stosunkach. Kendall była nawet obecna na jego występie na Super Bowl 2026.
Inne związki Bad Bunny'ego
Jego pierwsza poważna, znana publicznie miłość to Carliz De La Cruz Hernández. Poznali się na Uniwersytecie Portoryko w 2011 i byli razem przez kilka lat, nawet krótko zaręczeni w 2016 roku. Później partnerką Bad Bunny'ego była Gabriela Berlingeri. To portorykańska projektantka biżuterii, z którą Bad Bunny był w długim i dość publicznym związku. Poznali się w rodzimym kraju. Rozstali się w 2022 roku.