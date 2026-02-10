Najważniejsze informacje w skrócie:

Kto i za co? 19-letni Kacper Tomasiak dzięki zdobyciu srebrnego medalu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 nabył prawo do tzw. emerytury olimpijskiej.

19-letni Kacper Tomasiak dzięki zdobyciu srebrnego medalu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 nabył prawo do tzw. emerytury olimpijskiej. Ile i od kiedy? Świadczenie w 2026 roku wynosi ok. 5 116,99 zł miesięcznie (kwota brutto = netto). Wypłaty rozpoczną się, gdy sportowiec ukończy 40 lat, czyli w 2047 roku.

Świadczenie w 2026 roku wynosi ok. 5 116,99 zł miesięcznie (kwota brutto = netto). Wypłaty rozpoczną się, gdy sportowiec ukończy 40 lat, czyli w 2047 roku. Jakie warunki? Oprócz medalu, warunkiem jest m.in. polskie obywatelstwo, niekaralność za przestępstwo umyślne oraz brak dyskwalifikacji za doping.

Historyczny sukces 19-latka w Predazzo

Kacper Tomasiak, urodzony 20 stycznia 2007 roku, przeszedł do historii polskiego sportu podczas konkursu indywidualnego na skoczni normalnej w Predazzo. Po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce, jednak fantastyczny skok na 107 metrów w finale zapewnił mu srebrny medal. Tym samym stał się nie tylko jednym z najmłodszych polskich medalistów zimowych igrzysk, ale również najmłodszym sportowcem, który zagwarantował sobie finansową przyszłość dzięki państwowemu świadczeniu.

Czym jest emerytura olimpijska?

Emerytura olimpijska to potoczna nazwa świadczenia pieniężnego przyznawanego z budżetu państwa wybitnym sportowcom. Jego celem jest docenienie ich zasług i zapewnienie wsparcia po zakończeniu kariery. Co ważne, kwota świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego i nie potrąca się od niej składek na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że kwota brutto jest równa kwocie netto, która trafia do rąk medalisty.

W 2026 roku wysokość tego świadczenia to 5 116,99 zł miesięcznie. Jest ona co roku waloryzowana, więc w momencie, gdy Kacper Tomasiak zacznie ją pobierać, będzie znacznie wyższa.

Kiedy wypłata dla "najmłodszego emeryta"?

Określenie „najmłodszy emeryt” to oczywiście duży skrót myślowy. Kluczowym warunkiem rozpoczęcia wypłat jest ukończenie 40. roku życia. Kacper Tomasiak, mimo że prawo do świadczenia nabył już teraz, pierwsze pieniądze otrzyma dopiero w 2047 roku. W jego przypadku okres oczekiwania na wypłatę jest rekordowo długi i wynosi aż 21 lat. Większość sportowców zdobywa medale w późniejszym wieku, więc ich perspektywa jest znacznie krótsza.

To nie jedyne warunki. Kto może stracić świadczenie?

Zdobycie medalu to podstawa, ale ustawa przewiduje też inne wymogi, które trzeba spełniać przez całe życie, aby otrzymywać pieniądze. Prawo do świadczenia przysługuje osobie, która:

posiada polskie obywatelstwo,

nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

nie była zdyskwalifikowana za doping na okres dłuższy niż 24 miesiące.

Co istotne, świadczenie nie jest przyznawane z urzędu. Po ukończeniu 40 lat sportowiec musi złożyć stosowny wniosek do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

