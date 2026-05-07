Justyna Steczkowska szczerze o plotkach na temat jej małżeństwa. Z tym musiała się zmagać

Justyna Steczkowska poznała się z architektem i modelem Maciejem Myszkowskim jeszcze w latach 90. Para zaręczyła się, jednak decyzję o ślubie ostatecznie przyspieszyła, kiedy w 1999 roku popularna wokalistka odkryła, że jest w ciąży. Wcześniej myślała, że nie będzie mogła mieć dzieci. Dziś do ślubu przygotowuje się najstarszy syn Steczkowskiej i Myszkowskiego, Leon, zaś sama artystka wspomina trudy budowania związku, będąc cały czas na świeczniku.

Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski mają ćwierć wieku stażu. Doczekali się trojga dzieci

Po zaskakującej informacji o ciąży piosenkarka i jej narzeczony pobrali się w marcu 2000 roku. Jak kilkakrotnie wspominała Justyna Steczkowska, na przyspieszenie terminu nalegał przede wszystkim jej teść, zaś wybór miejsca ceremonii nie był zachcianką. Para wzięła ślub w Rzymie, by uniknąć ogromnego zainteresowania medialnego w ojczystym kraju. Co jednak ciekawe, tuż po ceremonii do polskiej gwiazdy podeszła... turystka z Polski, by złożyć gratulacje. Po ślubie na świat przyszedł Leon Myszkowski, który pod koniec 2025 roku oświadczył się swojej partnerce Ksenii. Drugim synem Steczkowskiej i Myszkowskiego jest dorosły już Stanisław, zaś trzynaście lat ma aktualnie córka, Helena.

22

Artystka szczerze o presji mediów i kryzysie w związku

W kwietniu 2017 roku Justyna Steczkowska oficjalnie poinformowała, że zdecydowała się z partnerem na separację, by przemyśleć, czy warto kontynuować małżeństwo. Z czasem media doniosły, że para doszła do porozumienia, a nawet odnowiła przysięgę małżeńską w jednej z mazowieckich miejscowości. Nie brakowało jednak wielu plotek dotyczących życia rodzinnego za zamkniętymi drzwiami.

Niedawno reprezentantka Polski na ubiegłorocznej Eurowizji wspomniała tamten niełatwy czas, wyznając, że de facto nie było żadnej separacji, ponieważ cały czas mieszkała z mężem. W ostatniej rozmowie w programie "Stare zdjęcia gwiazd" na "Pudelku" piosenkarka ponownie odniosła się do tej sytuacji. Jak stwierdziła, ją i jej męże dotknęły dokładnie takie problemy, jakie dotykają wiele innych par. Chociaż ostatecznie jej małżeństwo trwa do dziś, to artystka nie ukrywa, że budowanie i życie w związku było trudne ze względu na zainteresowanie mediów.

"Faktem jest, że mieliśmy swoje problemy, tak jak tysiące innych małżeństw mających troje dzieci, rozpędzoną karierę. Moja widoczna, jego - mniej, bo jest architektem, ale również w dużym motorze pracy" - stwierdziła.

"I do tego troje dzieci, które zawsze staraliśmy się chronić za wszelką cenę przed różnymi sytuacjami showbiznesowymi. One rzadko pokazywały się z nami. [...] Nie wstydzę się swojej rodziny, kocham ją" - skwitowała Steczkowska w kontekście tylko kilku sesji zdjęciowych z bliskimi, w tym zdjęcia okładkowego z córką, z którego środki trafiły na cele dobroczynne.

Sonda Lubisz muzykę Justyny Steczkowskiej? TAK NIE