Skolim rzucił się na Steczkowską z pocałunkiem. Gwiazda nie kryła zaskoczenia

Skolim nie zwalnia tempa i po duecie z Blanką ogłasza kolejną muzyczną petardę. Tym razem to współpraca z samą Justyną Steczkowską, legendą polskiej estrady i reprezentantką naszego kraju na ubiegłorocznej Eurowizji. Fani nie mogą się już doczekać efektów ich pracy w studiu nagraniowym i nic w tym dziwnego - w końcu mało kto spodziewał się takiego połączenia.

Steczkowska i Skolim w duecie

Mimo że piosenka jeszcze nie wyszła, Skolim i Justyna Steczkowska już rozpoczęli jego promocję. Za pośrednictwem mediów społecznościowych wokalistka pochwaliła się nagraniem z młodszym kolegą z branży, zrealizowanym za kulisami kręcenia spotu promującego festiwal w Sopocie, którego oboje będą gwiazdami. Na filmiku widzimy, jak Steczkowska idzie pod rękę ze Skolimowskim, który nagle - zupełnie niespodziewanie, na co wskazuje reakcja diwy - całuje ją w policzek.

Skolim skradł całusa Steczkowskiej

Justyna Steczkowska postanowiła poeksperymentować i nawiązać współpracę ze Skolimem. Ta, jak widać na załączonym obrazku, układała się idealnie. Wokalistka i "król latino" postanowili zapowiedzieć wspólny utwór, który swoją premierę będzie mieć już w maju. Wszystko wskazuje na to, że Steczkowską i Skolima zobaczymy razem w spocie promującym festiwal w Sopocie, a może nawet na scenie. Artystka udostępniła nagranie zza kulis, w którym nawiązała do niedawnej wizyty w warzywniaku, gdzie podjęła się pracy. Nie spodziewała się jednak tego, że Skolim postanowi skraść jej buziaka w policzek. Diwa była rozbawiona jego zuchwałym gestem. Zobaczcie jej reakcję.