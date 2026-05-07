Pola Wiśniewska w ogniu krytyki po przeprowadzce. Ostro odpowiada na słowa internautki

Pola Wiśniewska opuszcza męża i zabiera synów do nowego domu

Związek Michała i Poli Wiśniewskich należy już do przeszłości, a para znajduje się na etapie rozwodowym. Piąta żona lidera Ich Troje postanowiła podzielić się w internecie kulisami swojego życia po rozstaniu. Niedawno spakowała dorobek życia do pudeł i opuściła dotychczasowe miejsce zamieszkania. Obecnie przebywa w nowym domu, a towarzyszą jej synowie, będący owocem jej małżeństwa z Wiśniewskim. W ciągu ostatnich dni na jej profilu na Instagramie pojawiły się ujęcia przedstawiające liczne kartony oraz nowe wnętrza, w których zamierza rozpocząć kolejny etap w życiu.

Nowy rozdział unlocked. Od wczoraj mieszkamy sobie sami. Dużo zmian, ale w końcu da się oddychać - napisała wtedy.

Niedawno udostępniła zmontowany filmik, prezentujący proces wyprowadzki i sterty pudełek, wplatając w to kadr, na którym zalewa się łzami. Ten fragment wzbudził kontrowersje wśród części komentujących:

Po co to wszystko pokazujesz? Miliony kobiet odchodzą od facetów i nie wstawiają takich rewelacji. Po co?

Wiśniewska postanowiła nie przemilczeć tych zarzutów i udostępniła fragment konwersacji na swoim profilu:

Pokazuję, bo łączą nas podobne historie i nie musimy być w nich same. Miliony kobiet odchodzą. I właśnie dlatego warto mówić o tym głośno zamiast dalej uczyć je, że mają cierpieć po cichu i jeszcze robić dobrą minę do wszystkiego.

Wiśniewska tłumaczy, że jej intencją jest dawanie wsparcia innym kobietom przechodzącym przez bolesne rozstania. Pozostaje pytanie, czy eksponowanie osobistego dramatu w sieci to właściwa droga?

Wszystkie kobiety, które są dokładnie w takim momencie, albo chwilę przed, po prostu mocno ściskam. A tym, którzy mi pomogli, którzy się zaangażowali, choć nie musieli, bardzo dziękuję. Nie zapomnę Wam tego nigdy. Bez Was nie dałabym rady - podsumowała.

Nowe lokum Poli Wiśniewskiej

We wcześniejszym wpisie była żona Michała Wiśniewskiego poinformowała, że wprowadziła się do domu szeregowego. Jak przyznała, znalezienie odpowiedniego miejsca zajęło jej niewiele czasu, co znacznie ułatwiło całą operację od strony logistycznej. Mimo sprawnej przeprowadzki, udostępnione w mediach nagrania sugerują, że dla Poli Wiśniewskiej był to ogromny ciężar emocjonalny.

Michał Wiśniewski ogłosił rozstanie z Polą w połowie marca 2026 roku. 18 marca tegoż roku artysta opublikował oficjalne oświadczenie, w którym przyznał, że jego piąty związek małżeński dobiegł końca.

