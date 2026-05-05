Wydało się, jak Pavlović pomogła Steczkowskiej na Eurowizji. Do tej pory było to tajemnicą

Justyna Steczkowska zapisała się na kartach historii Polski jako artystka, która dwukrotnie reprezentowała nasz kraj na Eurowizji. Gwiazda poprawiła swój wynik z 1995 roku trzydzieści lat później, plasując się na 14. miejscu zestawienia. Mimo że oczekiwania były znacznie wyższe, nikt nie czuł się rozczarowany pozycją wokalistki. Steczkowska wyznaczyła nowe standardy, jeśli chodzi o planowanie eurowizyjnego show, a jej występ z kawałkiem "Gaja" przez wielu został uznany za najlepszy w historii Polski w tym konkursie.

Iwona Pavlović o Justynie Steczkowskiej

Mało kto wie, że swój wkład w powstanie show Justyny Steczkowskiej na Eurowizji miała Iwona Pavlović. Tancerka i jurorka "Tańca z gwiazdami" zachwycała się wokalistką w rozmowie z Eską.

Ja Justynę uwielbiam. To jest artystka przez duże "A" z powodu jej głosu, bo to jest jej główna materia artystyczna, którą się zajmuje, natomiast ona ma jedna z najpiękniejszych cech i to jest bardzo duża rzadkość. Aż musiałabym się zastanowić, czy ktoś jeszcze tak ma. Otóż Justyna zawsze pięknie wygląda, ale tak w 100% i wcale nie chodzi mi o piękno ciała, twarzy, zrobionych włosów, tylko ona jest bardzo plastyczna. Nawet jak stoi, to stoi ładnie. Pamiętam, jak tańczyła jakiś taniec i technicznie było słabo, ale ona każdy ruch robi z takim wdziękiem, taką gracją i mnie to osobiście zachwyca - mówiła naszemu reporterowi.

Teraz, po prawie roku od występu Steczkowskiej w konkursie, wyjawiła, w jaki sposób jej pomogła.

Iwona Pavlović spisała testament. "O tym powinno się mówić"

Iwona Pavlović pomogła Steczkowskiej

Iwona Pavlović dopiero teraz wyjawiła, w jaki sposób pomogła Justynie Steczkowskiej w przygotowaniu jej show na Eurowizję 2025. Gwiazda "Tańca z gwiazdami" zwróciła się do wokalistki poprzez sms-a, sugerując, iż powinna zrezygnować z dwóch ruchów, które zaburzają koncepcję jej widowiska. Steczkowska zgodziła się z tancerką i wprowadziła kosmetyczne - jak zapewnia Pavlović - zmiany. Tym samym jurorka show miała realny wpływ na wygląd występu polskiej reprezentacji.

Tam była taka jedna figura w tańcu, gktórej napisałam jej w sms-ie, żeby nie robiła i nie robiła. To był taki mały pstryczek-elektryczek, ale Justynka powiedziała, że zgadza się ze mną i dziękuje. To był bardziej taki żart, ale rzeczywiście miałam przyjemność zmienić dwie małe rzeczy, które - moim zdaniem - wpływały nie na śpiew, bo ja nie śpiewam, ale na ruch. Drobiażdżki takie dwa - opowiedziała w rozmowie z Eską.