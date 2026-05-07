Izabella Krzan pokazała, jak dba o sylwetkę. Co motywuje byłą Miss Polonię do ćwiczeń?

Izabella Krzan pochwaliła się nagraniem z siłowni

Izabella Krzan (31 l.) to kolejna Miss Polonia, która po zdobyciu korony błyskawicznie rozpoczęła pracę w show-biznesie i świetnie poradziła sobie w roli prezenterki. Do końca 2024 roku była związana z Telewizją Polską, a po odejściu z TVP współpracowała przez pewien czas z Kanałem Zero.

Z początkiem 2025 roku Krzan zasiliła szeregi prowadzących "Dzień Dobry TVN" i przejęła rolę gospodyni w programie "Azja Express", zastępując Darię Ładochę (44 l.). Widzowie szybko polubili nową prezenterkę za jej naturalność przed kamerą i łatwość w nawiązywaniu relacji.

Była Miss Polonia chętnie udziela się w sieci, a jej profil na Instagramie śledzi już 363 tysiące użytkowników. Krzan publikuje tam zarówno materiały pokazujące kulisy jej pracy zawodowej, jak i fragmenty z życia prywatnego. Ostatnio podzieliła się z fanami nagraniem z siłowni, do którego dołączyła zrzut ekranu z interesującym komentarzem.

"Masz długie nogi, płaski brzuch i kształtną pupę. Jak to stracisz, to zobaczysz... Pozdrawiam" - można przeczytać.

Co motywuje Izabellę Krzan do ćwiczeń?

Prezenterka w żartobliwy sposób odpowiedziała na kąśliwe uwagi, twierdząc, że hejterzy są dla niej "największą motywacją". Na udostępnionym materiale wideo widać, jak 31-latka wylewa siódme poty na siłowni, ćwicząc pod okiem personalnego trenera. Aktywność fizyczna zawsze odgrywała istotną rolę w jej życiu – w młodości Krzan trenowała siatkówkę na pozycji atakującej i zdobyła z drużyną brązowy medal na mistrzostwach Polski juniorek.

To właśnie dzięki sportowej przeszłości i odpowiedniej diecie gwiazda może pochwalić się nienaganną sylwetką. Krzan regularnie trenuje siłowo, a materiałami z ćwiczeń dzieli się w sieci, aby zachęcić swoich obserwatorów do ruchu.

"Ja od lat stawiałam na siłownie i ćwiczenia z ciężarami, ale od roku, wprowadziłam do treningów zajęcia boksu, i…. szczerze przepadłam! Nie jestem w tej dziedzinie pro, po prostu szukałam sposobu, aby urozmaicić swój trening i wyładować stres, który aktualnie dopada nas z każdej strony. Wiem, że część z Was tez chciałaby spróbować, ale macie pewne obawy, dlatego postanowiłam, ze od czasu do czasu, będę tu wrzucać rolki ze swoich treningów. Nie tylko po to, aby rozwiać Wasze wątpliwości, chce Was także zmotywować do działania" - napisała trzy lata temu na Instagramie.

