Skolim wstydzi się dziś tego zdjęcia. Pozował z pieniędzmi. "Muszę się skrytykować"

W zaledwie kilka lat Skolim zbudował prawdziwe imperium, które uczyniło z niego milionera. Choć jego głównym zajęciem jest muzyka i granie koncertów, Skolimowski z powodzeniem rozwija też inne biznesy, które pozwalają mu nie martwić się o jutro. Wokalista otworzył stację paliw i jak udało nam się dowiedzieć, niebawem uruchomi sześć kolejnych punktów w różnych częściach Polski. To doskonała wiadomość dla wszystkich kierowców, bowiem Skolim oferuje najniższe ceny na rynku.

Skolim ma szacunek do pieniądza

Skolim podkreśla, że ma szacunek do pieniądza. Wymijająco odpowiada na pytania o dokładne zarobki czy o sumy umożliwiające godne życie w naszym kraju. Gdy pokazaliśmy mu zdjęcie, jakie w 2021 roku zamieścił w swoich mediach społecznościowych, był dla siebie bardzo krytyczny. Widzimy na nim, jak w jednej ręce trzyma szampana, a w drugiej plik banknotów o nominale 500 złotych. To tylko pokazuje, jakimi wartościami kieruje się 29-letni, znacznie dojrzalszy piosenkarz.

Skolim wstydzi się tego zdjęcia

Skolim odwiedził studio ESKA.pl i ocenił swoje stare zdjęcia. Jedno z nich, opublikowane w 2021 roku, przedstawiało wokalistę z plikiem banknotów w dłoni. Artysta przyznał, że dziś nie dodałby takiej fotografii i surowo ocenił swoje ówczesne zachowanie.

Zobacz, trzymam kasiorę w ręku. To chyba też znaczyło w tamtym momencie, że... Nie jestem już zwolennikiem takich zdjęć. Gdy ludzie nie mają kasiory i gdzieś ta pierwsza kasa się pojawia, to... Wydaje mi się, że to była oznaka, hmm, muszę się skrytykować. Pewnie co drugi raper ma takie zdjęcie. Nie [odleciałem], ale dzisiaj, z perspektywy czasu, mając 29 lat, uważam, że to nie jest najmądrzejsze zdjęcie - ocenił w rozmowie z Maksem Kluziewiczem.