Julia Wieniawa zdradza sekret smukłej sylwetki. To dzięki temu ma zabójcze ciało

Julia Wieniawa ciężko pracuje na swój sukces

Początki kariery Julii Wieniawy sięgają 2012 roku, kiedy to wcieliła się w postać Pauli w serialu „Rodzinka.pl”. Prawdopodobnie nikt wówczas nie zakładał, że wyrośnie ona na jedną z czołowych postaci rodzimego show-biznesu. Obecnie jej profil na Instagramie śledzi ponad 2,3 miliona użytkowników, a według „Forbes Women” plasuje się na czwartej pozycji wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w kraju.

W początkowej fazie swojej drogi zawodowej Wieniawa realizowała się jako aktorka, jednak teraz jej uwaga skupia się na działalności muzycznej. Młoda artystka jest niezwykle aktywna zawodowo, co przynosi jej ogromne zyski. Z powodzeniem łączy występy sceniczne i role filmowe z aktywnością w mediach społecznościowych, kontraktami z rozpoznawalnymi brandami oraz rozwijaniem własnych przedsięwzięć. Zarobione środki lokuje w nieruchomości, a także nie stroni od kosztownych wyjazdów do ekskluzywnych kurortów.

Od kilku lat gwiazda dużo czasu poświęca na wizyty na siłowni, a rezultatami tych ćwiczeń chwali się w swoich kanałach społecznościowych. W 2020 roku została partnerką w biznesie odzieżowym LEMISS, oferującym strój do ćwiczeń. Mimo zawieszenia działalności tej firmy, pasja do sportu w niej pozostała. Doskonałą figurę artystki można oglądać na fotografiach z wakacji, gdzie prezentuje się w bikini, w reklamach i podczas jej koncertów.

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Julia Wieniawa chwali się idealną sylwetką. Zdradziła swój sekret

Choć Wieniawa zawsze mogła pochwalić się nienaganną figurą, obecnie jej ciało jest jeszcze bardziej wyrzeźbione i wysportowane. Wymaga to od niej sporego wysiłku i determinacji. Nawet podczas odpoczynku na urlopie nie zapomina o treningach, wplatając aktywność fizyczną w każdy swój dzień.

W miniony wtorek celebrytka opublikowała na swoim profilu nagranie ze swojej prywatnej siłowni, w którym dzieli się z fanami swoimi sposobami na utrzymanie formy.

„Dziewczyny! Bieżnia nie musi oznaczać tylko biegania, aż braknie tchu. Wystarczy 40-60 min spokojnego chodzenia pod górę [tak, żeby mieć tętno w strefie 2] kilka razy w tygodniu i efekty zobaczycie szybciej, niż sądzicie. Mocniej nie znaczy lepiej - szczególnie przy naszych hormonach. Zaufajcie mi” - napisała.

Wieniawa zwróciła także uwagę na korzyści płynące z ćwiczeń z obciążeniem. Zauważyła, że jej ciało przeszło największą metamorfozę właśnie po wprowadzeniu do swoich ćwiczeń ciężarów. Co ciekawe, wokalistka wyznała, że przestała rygorystycznie liczyć kalorie, a jej dieta opiera się na tym, co lubi, przy jednoczesnym wyeliminowaniu niektórych składników z jadłospisu.

Wieniawa dołączyła tym samym do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoim zamiłowaniu do sportu. Przypomnijmy, że inna znana piosenkarka, Doda, ma na swoim koncie organizację własnego sportowego campu. Czy młoda wokalistka pójdzie w jej ślady?

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QUIZ. Te aktorki urodziły się w PRL czy w latach 90.? Figura, Kurdej-Szatan, Janda, Kaczorowska, Wieniawa Pytanie 1 z 20 Katarzyna Figura urodziła się w: PRL latach 90. Następne pytanie