Turniej ATP w Waszyngtonie. Kamil Majchrzak pokonał faworyta

Triumf polskiego tenisisty

Kamil Majchrzak pokonał Tommy'ego Paula w pierwszej rundzie turnieju ATP w Waszyngtonie. Mecz na twardych kortach zakończył się wynikiem 7:5, 7:6 (7-4) dla reprezentanta Polski i trwał dwie godziny i dwie minuty. Polak przystąpił do rywalizacji z 72. miejsca w rankingu ATP.

Losowanie nie było łaskawe dla piotrkowianina, gdyż od razu trafił na zawodnika notowanego na 21. pozycji na świecie. Mimo tej różnicy, Majchrzak nawiązał wyrównaną walkę. W pierwszym secie Polak przegrywał 1:3 po wczesnym przełamaniu, ale zdołał odrobić straty i ostatecznie zwyciężyć 7:5.

Zacięta walka do samego końca

Druga partia była jeszcze bardziej wyrównana. Żaden z zawodników nie zdołał przełamać serwisu rywala. Majchrzak miał jednak doskonałą okazję w szóstym gemie, w którym nie wykorzystał aż pięciu break-pointów.

Losy seta rozstrzygnęły się w tie-breaku. Początek nie był pomyślny dla Polaka, ale szybko odzyskał kontrolę i wygrał tę decydującą rozgrywkę 7-4. Było to pierwsze spotkanie obu tenisistów w głównej drabince turnieju ATP. Majchrzak jest jedynym Polakiem startującym w Waszyngtonie. W kolejnej rundzie zmierzy się z rozstawionym z numerem trzecim Amerykaninem Taylorem Fritzem.