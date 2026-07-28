Kylian Mbappe przyłapany przez paparazzi. Piłkarz relaksuje się z hiszpańską aktorką na jachcie

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-28 21:04

Po trudnym amerykańskim mundialu Kylian Mbappe wybrał się na urlop w towarzystwie znanej hiszpańskiej aktorki, Ester Exposito. Para wypoczywa w rejonie Sardynii na luksusowym jachcie, a czujni paparazzi uchwycili ich wspólne chwile beztroski.

Zakończony mundial z pewnością wywołał u kapitana francuskiej reprezentacji mieszane uczucia. Co prawda Kylian Mbappe zdobył zaszczytny tytuł króla strzelców turnieju (100 bramek i cztery asysty), ale to nie wystarczyło, by nawet zająć miejsce na podium. Reprezentacja „Trójkolorowych” typowana w roli faworytów, wróciła do domu rozczarowana.

Gwiazdorowi Realu Madryt powodzi się za to w życiu prywatnym. Od miesięcy media donoszą o związku słynnego piłkarza i aktorki Ester Expósito. Artystka mimo wielu zawodowych obowiązków udała się do USA na turniej, aby dopingować swojego partnera. 

Obecnie Kylian Mbappe i Ester Exposito postanowili naładować baterie i relaksują się podczas urlopu w rejonach słonecznej Sardynii. Widziani byli podczas odpoczynku na okazałym jachcie niedaleko Porto Cervo, oddając się relaksowi z drobnymi przekąskami i telefonami w rękach. Gwiazda hiszpańskiego kina w bikini robiła ogromne wrażenie.

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