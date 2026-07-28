Agnieszka Kaczorowska celebruje urodziny córek. Pojawił się też Marcin Rogacewicz

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela mają za sobą głośny rozwód

Przez długi czas Agnieszka Kaczorowska oraz Marcin Pela uchodzili za absolutny wzór romantycznej relacji w polskim show-biznesie. Ich miłość rozwijała się błyskawicznie, ponieważ zaręczyny nastąpiły ledwie po czterech miesiącach znajomości, a wkrótce potem zakochani powiedzieli sobie „tak” podczas urokliwej ceremonii we włoskiej Toskanii. Sielanka nie trwała jednak wiecznie, gdyż w październiku 2024 roku media obiegła szokująca informacja o rozpadzie sześcioletniego małżeństwa. Formalne zakończenie ich związku na sali sądowej sfinalizowano w listopadzie ubiegłego roku.

Początkowe relacje między byłymi partnerami były dość napięte, ale z biegiem czasu zdecydowali się oni na wyciszenie publicznych sporów dla dobra swoich dzieci. Aktualnie celebryci wspólnie sprawują opiekę nad dwiema dziewczynkami: siedmioletnią Emilią oraz pięcioletnią Gabrielą. Obie siostry przyszły na świat pod koniec lipca, co sprawia, że to zawsze wyjątkowo uroczysty miesiąc w ich rodzinie.

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W ubiegły piątek, 26 lipca, celebrytka podzieliła się w sieci osobistą refleksją dotyczącą macierzyństwa. Gwiazda otwarcie przyznała, jak ogromną przemianę przeszła od momentu powitania na świecie swojej pierwszej pociechy, dołączając do tego poruszający wpis.

Dziś dziękuję, że ta niesamowicie mądra duszyczka jest moją córką. I wiem jak wiele się dzięki niej, przy niej i od niej nauczyłam… Jestem absolutnie wdzięczna, że mogę być mamą. Jestem dla Ciebie córeczko. Jestem i będę. ZAWSZE - napisała pod koniec wpisy.

Huczne urodziny córek. Na imprezie pojawił się Marcin Rogacewicz

Dwa dni po emocjonalnym wpisie aktorka zamieściła kolejną relację, tym razem z okazji święta młodszej latorośli. Publikacja była nieco oszczędniejsza w słowach, jednak dumna mama zrekompensowała to obszerną galerią zdjęć z radosnej imprezy.

Dziecięce przyjęcie zorganizowano w przydomowym ogrodzie, który na tę okazję zamienił się w kolorową krainę pełną balonów. Gospodyni zadbała o profesjonalne animatorki, co zapewniło zaproszonym maluchom doskonałą rozrywkę przez cały czas trwania zabawy. Na urodzinowych stołach pojawił się imponujący tort, a solenizantka została obdarowana licznymi upominkami.

Zgodnie ze swoją żelazną zasadą, gwiazda telewizji starannie ukrywała na fotografiach wizerunek dziewczynek, skupiając się na pokazywaniu własnej radości. W tym ważnym dniu towarzyszył jej czterdziestosześcioletni ukochany, aktor znany z małego ekranu. Warto przypomnieć, że Marcin Rogacewicz również przeszedł niedawno przez poważne zmiany w życiu prywatnym, kończąc w zeszłym roku swoje trwające dwanaście lat małżeństwo, z którego ma czwórkę dzieci.

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Tak Kaczorowska i Pela zachowywali się w sądzie