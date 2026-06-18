Julia Wieniawa zapozowała w różowej bieliźnie. Fani są zachwyceni nowymi zdjęciami

Julia Wieniawa chwali się luksusowymi wakacjami na Instagramie

Julia Wieniawa doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak przyciągnąć uwagę odbiorców. Dwudziestosiedmioletnia artystka funkcjonuje w polskim show-biznesie od blisko piętnastu lat, a obecnie mocno angażuje się w projekty muzyczne. Równolegle piosenkarka nawiązuje współprace reklamowe z popularnymi firmami. Aktywność w mediach społecznościowych przynosi jej gigantyczne zasięgi, ponieważ profil gwiazdy śledzi aktualnie ponad 2,3 miliona użytkowników, co naturalnie przekłada się na imponujące zyski.

Zarobione fundusze artystka chętnie lokuje w branży nieruchomości, a także przeznacza na luksusowe wojaże i markowe dodatki. Julia Wieniawa zaledwie zamknęła etap wypoczynku na greckiej wyspie Mykonos, by natychmiast przenieść się do kolejnego zagranicznego kurortu. Mimo relaksu aktorka rygorystycznie pilnuje swoich zobowiązań kontraktowych. W przerwie między publikowaniem pamiątek z podróży pochwaliła się w sieci materiałami, które błyskawicznie przykuły wzrok internautów.

Zobacz również: Olga Frycz w kuszącym bikini. Aktorka zachwyca figurą krótko po narodzinach trzeciego dziecka

Piosenkarka prezentuje odważną kolekcję bielizny w sieci

Gwiazda od dłuższego czasu jest ambasadorką znanej marki bieliźnianej i regularnie dzieli się w sieci efektami profesjonalnych sesji zdjęciowych oraz ujęciami zza kulis. Tym razem, w czwartkowe popołudnie, aktorka zamieściła na swoim profilu nowe wideo oraz pakiet fotografii. Wieniawa zapozowała przed obiektywem ubrana wyłącznie w jaskraworóżowy komplet bielizny, odważnie eksponując swoją sylwetkę.

Kokieteryjne spojrzenia rzucane w stronę obiektywu przez piosenkarkę natychmiast wywołały lawinę reakcji. Obserwatorzy młodej celebrytki nie kryli swojego zachwytu nad najnowszą publikacją. Sekcja komentarzy pod udostępnionym materiałem z miejsca wypełniła się mnóstwem pozytywnych opinii.

Jesteś przepiękna; Kapiący seksapil; Cudowna Ty! Nie mogę się napatrzeć; Jedno wielkie WOW; Nie za sexy? Pytanie retoryczne; Świetnie! Kapitalnie i zmysłowo! - zachwycają się internauci.

Idealna sylwetka dwudziestosiedmiolatki to efekt systematycznej pracy nad własnym ciałem. Utrzymanie takiej formy wymaga ogromnej dyscypliny i ciągłego wysiłku. Nawet podczas zagranicznych urlopów piosenkarka nie rezygnuje z zaplanowanych jednostek treningowych, dbając o swoją kondycję na każdym kroku.

Zobacz również: Joanna Opozda zachwyca na Ibizie. Aktorka pokazała bardzo zgrabne nogi w ultrakrótkiej mini

23

Julia Wieniawa: QUIZ. Jak dobrze znasz dorobek polskiej artystki? Pytanie 1 z 8 Paulina, bohaterka, w którą Julia wciela się w "Rodzince.pl", to dziewczyna... Kuby Ludwika Kacpra Tomka Następne pytanie