Julia Wieniawa zapozowała w różowej bieliźnie. Fani są zachwyceni nowymi zdjęciami

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-06-18 21:28

Julia Wieniawa nie zwalnia tempa nawet podczas zagranicznego urlopu. Prosto z wyjazdu na Mykonos udała się w kolejną podróż, ale nie zapomniała o obowiązkach zawodowych. Gwiazda zaprezentowała się w skąpym, różowym komplecie bieliźnianym, wywołując swoimi najnowszymi zdjęciami ogromne poruszenie wśród fanów.

Julia Wieniawa chwali się luksusowymi wakacjami na Instagramie

Julia Wieniawa doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak przyciągnąć uwagę odbiorców. Dwudziestosiedmioletnia artystka funkcjonuje w polskim show-biznesie od blisko piętnastu lat, a obecnie mocno angażuje się w projekty muzyczne. Równolegle piosenkarka nawiązuje współprace reklamowe z popularnymi firmami. Aktywność w mediach społecznościowych przynosi jej gigantyczne zasięgi, ponieważ profil gwiazdy śledzi aktualnie ponad 2,3 miliona użytkowników, co naturalnie przekłada się na imponujące zyski.

Zarobione fundusze artystka chętnie lokuje w branży nieruchomości, a także przeznacza na luksusowe wojaże i markowe dodatki. Julia Wieniawa zaledwie zamknęła etap wypoczynku na greckiej wyspie Mykonos, by natychmiast przenieść się do kolejnego zagranicznego kurortu. Mimo relaksu aktorka rygorystycznie pilnuje swoich zobowiązań kontraktowych. W przerwie między publikowaniem pamiątek z podróży pochwaliła się w sieci materiałami, które błyskawicznie przykuły wzrok internautów.

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Piosenkarka prezentuje odważną kolekcję bielizny w sieci

Gwiazda od dłuższego czasu jest ambasadorką znanej marki bieliźnianej i regularnie dzieli się w sieci efektami profesjonalnych sesji zdjęciowych oraz ujęciami zza kulis. Tym razem, w czwartkowe popołudnie, aktorka zamieściła na swoim profilu nowe wideo oraz pakiet fotografii. Wieniawa zapozowała przed obiektywem ubrana wyłącznie w jaskraworóżowy komplet bielizny, odważnie eksponując swoją sylwetkę.

Kokieteryjne spojrzenia rzucane w stronę obiektywu przez piosenkarkę natychmiast wywołały lawinę reakcji. Obserwatorzy młodej celebrytki nie kryli swojego zachwytu nad najnowszą publikacją. Sekcja komentarzy pod udostępnionym materiałem z miejsca wypełniła się mnóstwem pozytywnych opinii.

Jesteś przepiękna;

Kapiący seksapil;

Cudowna Ty! Nie mogę się napatrzeć;

Jedno wielkie WOW;

Nie za sexy? Pytanie retoryczne;

Świetnie! Kapitalnie i zmysłowo! - zachwycają się internauci.

Idealna sylwetka dwudziestosiedmiolatki to efekt systematycznej pracy nad własnym ciałem. Utrzymanie takiej formy wymaga ogromnej dyscypliny i ciągłego wysiłku. Nawet podczas zagranicznych urlopów piosenkarka nie rezygnuje z zaplanowanych jednostek treningowych, dbając o swoją kondycję na każdym kroku.

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Julia Wieniawa na kolażu zdjęć: po lewej w różowym komplecie bielizny, z palcem na ustach i trzymająca wiśnie; po prawej śpiewająca na scenie w fioletowej, cekinowej sukience. Więcej o aktywnościach artystki przeczytasz na naszym portalu.
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