Doda chwali się wyrzeźbioną sylwetką po swoim campie. Imponująca muskulatura

Doda podbija świat fitnessu!

Od kilku lat 42-letnia Doda skupia się nie tylko na muzyce, ale również na rozwijaniu sportowej formy. Piosenkarka, która zawsze była znana z dobrej figury, obecnie prezentuje sylwetkę dorównującą profesjonalnym zawodniczkom fitness. Efekty tej metamorfozy można regularnie podziwiać w mediach społecznościowych oraz na scenie, gdzie artystka eksponuje wypracowane mięśnie.

Imponująca muskulatura, wyrzeźbiony brzuch, smukłe uda i mocne plecy to rezultat rygorystycznych ćwiczeń. Doda pojawia się na siłowni od dwóch do trzech razy w tygodniu, a w zeszłym roku włączyła do swojego planu także pilates. Piosenkarka nie robi wyjątków nawet na urlopie, zawsze pakując do walizki sportowe ubrania.

Sam ruch to jednak tylko część sukcesu. Gwiazda od dłuższego czasu ściśle przestrzega zasad żywieniowych, eliminując z jadłospisu wiele produktów. Zrezygnowała ze słodkości, jedzenia typu fast food, warzyw strączkowych, alkoholu oraz napojów gazowanych.

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Doda pręży mięśnie po DODA MEGA CAMP. "Trzeba na nie zapracować"

Swoim zapałem do sportu Doda dzieli się z fanami w internecie. W maju ogłosiła start zapisów na "Doda Mega Camp". Inicjatywę opisała jako kilkudniowy projekt dedykowany osobom pragnącym zadbać o ciało, umysł i witalność. Wokalistka przypilnowała wszystkich, najdrobniejszych szczegółów obozu.

Pierwszy wyjazd treningowy Dody dobiegł końca w miniony weekend i okazał się sporym sukcesem. Wiadomo już, że jesienią odbędzie się kolejna odsłona wydarzenia. Zaraz po zakończeniu obozu gwiazda pokazała fanom aktualną formę. Na opublikowanych zdjęciach pozuje w białej bieliźnie, chwaląc się zarysem mięśni brzucha, ramion oraz pośladków.

Mięśnie to nowy symbol statusu? Nie. Nie kupisz ich. Trzeba na nie zapracować. W świecie pełnym dróg na skróty mięśnie są efektem dyscypliny, systematyczności i szacunku do samej siebie. Siły nie dostajesz - budujesz ją każdego dnia. Mięśnie to symbol silnej woli i charakteru - stwierdziła Doda.

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Wywiad z Dodą na Doda Mega Camp!