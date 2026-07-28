Georgina Rodriguez wywołała burzę na polu golfowym. Wszystko przez jej strój

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-28 17:51

Georgina Rodriguez ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Narzeczona Cristiano Ronaldo pojawiła się na polu golfowym, jednak jej kreacja daleka była od klasycznego, sportowego ubioru, co wywołało lawinę komentarzy.

Georgina Rodriguez na polu golfowym. Fani komentują jej ubiór

Georgina Rodriguez wywołała spore poruszenie w sieci, publikując kadry z gry w golfa w towarzystwie Cristiano Ronaldo. Zamiast tradycyjnej koszulki i materiałowych spodni, wybrała obcisły, dwuczęściowy komplet w różowym kolorze, pochodzący z jej własnej kolekcji Mimoa. Uwagę internautów przykuł zwłaszcza bardzo dopasowany top, który mocno eksponował jej dekolt podczas sportowych aktywności.

Reakcje obserwatorów były bardzo zróżnicowane. Z jednej strony pojawiło się mnóstwo pozytywnych opinii, a z drugiej wielu internautów zarzucało jej złamanie obowiązujących na polu golfowym zasad ubioru. Dyskusję podgrzał również fakt, że hiszpańsko-argentyńska modelka na jednym ze zdjęć leżała na trawie, przypominając raczej plażowiczkę niż pasjonatkę golfa.

„Mimoa powstała, by towarzyszyć życiu w ruchu, z rodziną i momentami, które warto zapamiętać”

Zaskakujący golfowy look Georginy Rodriguez

Słowa te znalazły się w opisie opublikowanych fotografii. Stylizacja wywołała dyskusję na temat tego, czy taki strój to modowy strzał w dziesiątkę, czy jednak naruszenie sportowej etykiety.

Georgina Rodriguez z ręką przy twarzy eksponuje duży pierścionek. O jej stroju na polu golfowym przeczytasz w serwisie Eska.
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