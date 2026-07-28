Georgina Rodriguez wywołała burzę na polu golfowym. Wszystko przez jej strój

Georgina Rodriguez na polu golfowym. Fani komentują jej ubiór

Georgina Rodriguez wywołała spore poruszenie w sieci, publikując kadry z gry w golfa w towarzystwie Cristiano Ronaldo. Zamiast tradycyjnej koszulki i materiałowych spodni, wybrała obcisły, dwuczęściowy komplet w różowym kolorze, pochodzący z jej własnej kolekcji Mimoa. Uwagę internautów przykuł zwłaszcza bardzo dopasowany top, który mocno eksponował jej dekolt podczas sportowych aktywności.

Reakcje obserwatorów były bardzo zróżnicowane. Z jednej strony pojawiło się mnóstwo pozytywnych opinii, a z drugiej wielu internautów zarzucało jej złamanie obowiązujących na polu golfowym zasad ubioru. Dyskusję podgrzał również fakt, że hiszpańsko-argentyńska modelka na jednym ze zdjęć leżała na trawie, przypominając raczej plażowiczkę niż pasjonatkę golfa.

„Mimoa powstała, by towarzyszyć życiu w ruchu, z rodziną i momentami, które warto zapamiętać”

Zaskakujący golfowy look Georginy Rodriguez

Słowa te znalazły się w opisie opublikowanych fotografii. Stylizacja wywołała dyskusję na temat tego, czy taki strój to modowy strzał w dziesiątkę, czy jednak naruszenie sportowej etykiety.