Julia Wieniawa chwali się muskularnym brzuchem. Zaskakujące kreacje na finałach popularnych show

Julia Wieniawa łączy rolę jurorki TVN z występem w Polsacie

Julia Wieniawa z powodzeniem wykorzystuje swój czas w polskim show-biznesie i nie zwalnia tempa. Karierę rozpoczynała jeszcze jako nastolatka, a obecnie skupia się w dużej mierze na rozwoju muzycznym. Piosenkarka płynnie łączy obowiązki na planach zdjęciowych z koncertowaniem oraz pracą nad nowymi utworami. W bieżącym roku zasiliła jury formatu "Mam Talent" emitowanego w stacji TVN, jednak nie ogranicza się wyłącznie do współpracy z jednym nadawcą.

Miniony weekend wymagał od artystki sporego zaangażowania. W sobotni wieczór oceniała finalistów siedemnastej odsłony widowiska "Mam Talent". Z kolei dzień później odwiedziła studio konkurencyjnego Polsatu podczas finału osiemnastego sezonu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Piosenkarka pojawiła się tam w charakterze gościa specjalnego i tuż przed ogłoszeniem ostatecznych wyników wykonała na żywo swój singiel "Kocham".

Julia Wieniawa eksponuje kaloryfer na brzuchu po fali internetowego hejtu

Aktorka od dawna traktuje medialne wyjścia jako doskonałą okazję do modowych eksperymentów. Jej imponująca sylwetka to bezpośredni efekt wielogodzinnych treningów na siłowni oraz intensywnych ćwiczeń tanecznych, dlatego gwiazda chętnie podkreśla swoje atuty. Podczas sobotniego finału programu "Mam Talent" wystąpiła w ozdobnych dżinsach i siateczkowym topie, który mocno akcentował jej wyćwiczone mięśnie brzucha.

W niedzielę celebrytka zdecydowała się na znacznie bardziej elegancki wizerunek. Na finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" błyszczała w zjawiskowej bordowej kreacji z cekinową spódnicą i mocno wyciętym stanikiem. Przezroczyste wstawki w tej sukni po raz kolejny odsłoniły jej nienaganną figurę. Niewykluczone, że wybierając tak odważne stylizacje Julia Wieniawa postanowiła dosadnie odpowiedzieć złośliwym krytykom, którzy w ostatnim czasie bezpodstawnie zarzucali jej przybranie na wadze.

