Julia Wieniawa pokazała się w bieliźnie. Ten jeden detal rozpalił fanów

Julia Wieniawa znowu w centrum uwagi

Młoda gwiazda polskiego show-biznesu od dawna udowadnia, że media społecznościowe to dla niej naturalne środowisko, w którym czuje się jak ryba w wodzie. Julia Wieniawa nie boi się modowych eksperymentów, a jej profil na Instagramie to prawdziwy kalejdoskop stylizacji. Raz widzimy ją w eleganckich kreacjach z czerwonego dywanu, by chwilę później zaskoczyła fanów czymś znacznie bardziej swobodnym. Ostatnie zdjęcie aktorki to mistrzowskie połączenie minimalizmu z odrobiną pikanterii, które nie umknęło uwadze internautów.

Pikantny detal na białym tle

Na opublikowanym kadrze artystka pozuje w dopasowanym, białym komplecie bielizny. Zestaw składa się z prostych majtek i koszulki, która na pierwszy rzut oka wygląda na klasyczny basic. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Na wysokości biustu wyhaftowane zostały czerwone papryczki, które całkowicie zmieniają charakter tej stylizacji. Ten niepozorny, owocowy akcent nadaje całości zadziornego i zmysłowego charakteru, idealnie wpisując się w styl Wieniawy. Aktorka po raz kolejny zagrała z konwencją, udowadniając, że nawet w "domowym" wydaniu potrafi wyglądać jak milion dolarów.

Burza w sekcji komentarzy

Reakcja internautów była natychmiastowa. Pod zdjęciem zaroiło się od komplementów, a fani nie szczędzili aktorce ciepłych słów. Obserwatorzy docenili nie tylko odwagę w doborze garderoby, ale przede wszystkim naturalność i wdzięk gwiazdy. Wyczucie stylu Julii po raz kolejny stało się tematem ożywionej dyskusji, a licznik polubień poszybował w górę. W komentarzach dominowały zachwyty nad formą i pomysłowością celebrytki.

"Przepiękna!", "Super!", "Hot hot hot!", "Nie mogę oderwać wzroku!"

