Justyna Steczkowska i Skolim na Polsat Hit Festiwal 2026. Duet premierowo wykonał utwór "Mamacita"

Sopocka Opera Leśna ponownie zgromadziła czołowych artystów podczas imprezy, która bez wątpienia przejdzie do historii krajowej muzyki. Wydarzenie Polsat Hit Festiwal przyzwyczaiło już widzów do prezentacji największych przebojów oraz licznych niespodzianek. W trakcie koncertowego pasma „Radiowy Hit Roku” odbyła się telewizyjna premiera piosenki, która dopiero staje się hitem.

Justyna Steczkowska i Skolim budzą emocje. "Mamacita" podbija Internet

Gospodarze imprezy zapowiedzieli kompozycję jako przyszły przebój, chociaż internetowe statystyki zwiastują jej sukces już teraz. Zgromadzone na platformie YouTube sześć milionów odtworzeń to wyraźny sygnał, że duet Justyny Steczkowskiej i Skolima wkrótce może zdominować listy przebojów. Wspólny projekt wywołał falę skrajnych komentarzy, a odbiorcy nie kryją swojego zaskoczenia tak nietypową współpracą muzyczną, choć wokalistka od dłuższego czasu sugerowała chęć pracy z "królem latino". Głos w sprawie utworu „Mamacita” zabrał również syn piosenkarki Leon Myszkowski, który wspólnie ze swoją narzeczoną Ksenią otwarcie chwalił sukces mamy i Skolima.

'Mamacita' to żar, ogień i taniec. Porywamy was z domu, z pracy w zupełnie inne miejsce. Produkcja brzmi jak gorące, hiszpańskie, anglojęzyczne utwory. Połowę śpiewam w obcym języku. Będzie wam się podobało - zapowiadał przed występem w Sopocie sam Skolim.

Premiera na żywo podczas Polsat Hit Festiwal 2026. "Mamacita" zdominowała sopocką scenę

Pierwsze wykonanie na żywo utworu „Mamacita” miało miejsce właśnie na legendarnej scenie Opery Leśnej. Skolim oraz Justyna Steczkowska zaprezentowali się w wyrazistych kreacjach, oddając w pełni latynoski charakter swojej propozycji na tegoroczne lato. Energetyczny występ, który odbył się podczas Polsat Hit Festiwal 2026 w sekcji „Radiowy Hit Roku”, błyskawicznie porwał do tańca zarówno sopocką widownię, jak i telewidzów. Oprócz uznanych artystów z ich wielomiesięcznymi przebojami, na estradzie swoje pięć minut miał również ten premierowy projekt, dzięki któremu „król latino” oraz wykonawczyni eurowizyjnej piosenki „Gaja” planują zdominować wakacyjne listy przebojów. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

