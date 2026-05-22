Edyta Górniak, Roxie Węgiel i inni artyści razem na scenie Polsat Hit Festiwal. Polały się łzy!

Sopot, perła polskiego wybrzeża, ponownie stał się sceną muzycznych uniesień, goszcząc Polsat Hit Festiwal 2026. Już pierwszego dnia kultowa Opera Leśna wypełniła się nie tylko dźwiękami największych przebojów, ale też duchem empatii. Wspólny występ zebranych artystów poruszył do łez.

Polsat Hit Festiwal 2026: razem w szczytnym celu. Artyści zaśpiewali dla Fundacji Polsat

Koncert "Radiowy Hit Roku" 22 maja zwieńczył niezwykły, wzruszający moment – premierowe wykonanie nowej aranżacji hymnu Fundacji Polsat, czyli utworu "Wystarczy chcieć". Choć wielu fanom trudno uwierzyć, piosenka w oryginale zaśpiewana m.in. przez Katarzynę Nosowską i Natalię Kukulską, w tym roku kończy już 30 lat. Ten symboliczny gest, mający na celu wsparcie szczytnych celów Fundacji, zgromadził na scenie Polsat Hit Festiwal 2026 plejadę gwiazd polskiej muzyki.

Edyta Górniak i Roxie Węgiel we wspólnym występie. Wraz z nimi grono poruszonych gwiazd

"Wystarczy chcieć" w nowej aranżacji zaśpiewały Edyta Górniak i Roxie Węgiel - ikoniczny już duet trenerki i uczestniczki z programu "The Voice Kids". Razem z nimi zaśpiewali Kayah, Miuosh, chór Sound'n'Grace, zwyciężczyni "Must be the music" - Marcelina Ruczyńska czy też świętujący na tegorocznej edycji Polsat Hit Festiwal swoje 15-lecie zespół Enej. Zdjęcia z poruszającego występu z gościnnym udziałem dzieci znajdziecie w naszej galerii poniżej.

"Od 30 lat Fundacja Polsat dzięki wsparciu i wielkim sercom tysięcy ludzi pomaga dzieciom. Z okazji tego jubileuszu przygotowaliśmy nową aranżację piosenki 'Wystarczy chcieć' - jako podziękowanie dla wszystkich, którzy od lat są z nami: darczyńców, wolontariuszy, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, rodziców i każdego, kto troską o zdrowie i życie najmłodszych pomaga nam budować dobro każdego dnia. Ten utwór towarzyszy Fundacji od samego początku, a dziś do grona artystów, którzy wspierają naszą misję, dołączają kolejne pokolenia" - przekazała mediom Agnieszka Grzegorczyk, prezes Fundacji Polsat.

