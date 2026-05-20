Polsat Hit Festiwal 2026 - PROGRAM. Kto wystąpi? Kiedy oglądać? Data, godzina, gwiazdy

Polsat Hit Festiwal 2026 - Dzień 1. Piątek, 22.05.2026

22 maja 2026 to pierwszy dzień tegorocznego Polsat Hit Festiwalu w sopockiej Operze Leśnej. Wydarzenie otworzy jedna z największych gwiazd młodego pokolenia - Oskar Cyms. Zobaczymy też ognisty duet: Skolima i Justynę Steczkowską. Wtedy odbędzie się też koncert Radiowy Hit Roku, na którym wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Kayah, Roxie Węgiel, Kasia Sienkiewicz, Wiktor Dyduła, Kuba i Kuba, Wiktoria Kida czy Pszona. Piątek będzie też celebracją ważnych jubileuszy. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk wykonają największe hity zespołów KOMBII i O.N.A.. Enej uczci 15 lat od wygranej w "Must Be The Music". Z powodu 5 lat od śmierci Krzysztofa Krawczyka odbędzie się też specjalny koncert z jego kultowymi utworami, a wykonają je Edyta Górniak, Natalia Szroeder, Ania Dąbrowska, Andrzej Smolik, Maciej Maleńczuk, Andrzej Piaseczny, Sławek Uniatowski i inni.

Polsat Hit Festiwal 2026 - Dzień 2. Sobota, 23.05.2026

Jak sobota to impreza, a więc tego dnia odbędzie się koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki?". Kultowe polskie hity parkietów wykonają Wilki, Ich Troje, Tatiana Okupnik, HappySad, Mezo, Liber, Wanda i Banda, Piersi czy Ewelina Lisowska. Później usłyszymy klasyki Grzegorza Ciechowskiego, Marka Grechuty, Violetty Villas, Ryszarda Riedla, Danuty Rinn czy Ireny Jarockiej w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligóry czy Michała Szpaka.

Polsat Hit Festiwal 2026 - Dzień 3. Niedziela, 24.05.2026

Ostatni dzień Polsat Hit Festiwal to zawsze humor. Tego dnia w Operze Leśnej wystąpią kabarety. Zobaczymy skecze w wykonaniu następujących formacji: Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret K2, Kabaret Smile, Kabaret Zdolni i Skromni, Kabaret Czesuaf oraz solowy występ Jerzego Kryszaka.