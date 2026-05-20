Polsat Hit Festiwal 2026 - PROGRAM. Kto wystąpi? Kiedy oglądać? Data, godzina, gwiazdy

Adrian Rybak
2026-05-20 11:25

Polsat Hit Festiwal 2026 to trzy dni znakomitej rozrywki. Widzowie będą mogli oglądać występy gwiazd, które będą prezentowały swoje ostatnie hity. Celebrowane będą też wyjątkowe jubileusze. Nie zabraknie też dawki rozrywki za sprawą kabaretów. Kiedy dokładnie odbędzie się Polsat Hit Festiwal 2026? Co dokładnie będzie się działo?

Polsat Hit Festiwal 2026 - Dzień 1. Piątek, 22.05.2026

22 maja 2026 to pierwszy dzień tegorocznego Polsat Hit Festiwalu w sopockiej Operze Leśnej. Wydarzenie otworzy jedna z największych gwiazd młodego pokolenia - Oskar Cyms. Zobaczymy też ognisty duet: Skolima i Justynę Steczkowską. Wtedy odbędzie się też koncert Radiowy Hit Roku, na którym wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Kayah, Roxie Węgiel, Kasia Sienkiewicz, Wiktor Dyduła, Kuba i Kuba, Wiktoria Kida czy Pszona. Piątek będzie też celebracją ważnych jubileuszy. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk wykonają największe hity zespołów KOMBII i O.N.A.. Enej uczci 15 lat od wygranej w "Must Be The Music". Z powodu 5 lat od śmierci Krzysztofa Krawczyka odbędzie się też specjalny koncert z jego kultowymi utworami, a wykonają je Edyta Górniak, Natalia Szroeder, Ania Dąbrowska, Andrzej Smolik, Maciej Maleńczuk, Andrzej Piaseczny, Sławek Uniatowski i inni.

Polsat Hit Festiwal 2026 - Dzień 2. Sobota, 23.05.2026

Jak sobota to impreza, a więc tego dnia odbędzie się koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki?". Kultowe polskie hity parkietów wykonają Wilki, Ich Troje, Tatiana Okupnik, HappySad, Mezo, Liber, Wanda i Banda, Piersi czy Ewelina Lisowska. Później usłyszymy klasyki Grzegorza Ciechowskiego, Marka Grechuty, Violetty Villas, Ryszarda Riedla, Danuty Rinn czy Ireny Jarockiej w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligóry czy Michała Szpaka.

Polsat Hit Festiwal 2026 - Dzień 3. Niedziela, 24.05.2026

Ostatni dzień Polsat Hit Festiwal to zawsze humor. Tego dnia w Operze Leśnej wystąpią kabarety. Zobaczymy skecze w wykonaniu następujących formacji: Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret K2, Kabaret Smile, Kabaret Zdolni i Skromni, Kabaret Czesuaf oraz solowy występ Jerzego Kryszaka.

