Roksana Węgiel w klasycznym wydaniu na Polsat Hit Festiwal 2026. Od błękitnej sukni do małej czarnej

Błękitna suknia Roksany Węgiel

Roxie Węgiel uświetniła swoją obecnością pierwszy dzień Polsat Hit Festiwal 2026, który odbył się w Operze Leśnej. Piosenkarka bardzo wcześnie zameldowała się na czerwonym dywanie. Młoda artystka wdzięczyła się do obiektywów fotoreporterów w oszałamiającej sukni. Mimo że Roksana w przeszłości wielokrotnie budziła kontrowersje śmiałymi kreacjami, tym razem zdecydowała się na coś zupełnie innego. Żona Kevina Mgleja postawiła na wytworną elegancję i brylowała w długiej, błękitnej sukni. Taka kolorystyka z pewnością nie była dziełem przypadku, ponieważ „Błękit” to zarówno tytuł jej najnowszego przeboju, jak i nadchodzącego albumu. Stylizację uzupełniał subtelny liść, a także wyprostowane włosy i lekko połyskujący makijaż.

Roxie Węgiel w małej czarnej

Długa kreacja w kolorze błękitu była zaledwie jedną z dwóch przygotowanych stylizacji Roksany Węgiel na ten festiwal. Po odśpiewaniu swojego najnowszego hitu piosenkarka ponownie pojawiła się na scenie, by wystąpić w duecie z Grzegorzem Skawińskim, liderem formacji Kombii. Na tę okazję artystka zdecydowała się na krótką, lekko rozkloszowaną czarną sukienkę. Jej jedyną ozdobą były błyszczące kryształki umieszczone na ramionach i rękach. Trzeba przyznać, że w obu wydaniach wokalistka prezentowała się znakomicie.

Kto wystąpi na Polsat Hit Festiwal 2026?

Polsat Hit Festiwal 2026 trwa od 22 do 24 maja. Podczas tegorocznej edycji w Sopocie wystąpi plejada gwiazd, a wśród nich znajdą się między innymi Skolim, Justyna Steczkowska, Oskar Cyms oraz Dawid Kwiatkowski. Oprócz nich na scenie zobaczymy Kayah, Roxie Węgiel, Kasię Sienkiewicz, Wiktora Dydułę, Kubę i Kubę, Wiktorię Kidę, Pszonę, Grzegorza Skawińskiego, Waldemara Tkaczyka i zespół Enej. Swoje umiejętności wokalne zaprezentują również Edyta Górniak, Natalia Szroeder, Ania Dąbrowska, Andrzej Smolik, Maciej Maleńczuk, Andrzej Piaseczny, a także Sławek Uniatowski.