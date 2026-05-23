Ekstraklasa koszykarzy. Arka Gdynia w półfinale po niezwykłym rewanżu

Arka Gdynia dominuje w decydującym starciu

Piąty mecz ćwierćfinału, mimo że Śląsk Wrocław grał we własnej hali, od początku przebiegał pod dyktando Arki Gdynia. Gdynianie zaprezentowali znakomitą defensywę, która skutecznie uniemożliwiała gospodarzom oddawanie swobodnych rzutów z nieprzygotowanych pozycji. Dodatkowo, Arka zdołała całkowicie powstrzymać szybki atak rywali, co okazało się kluczowe dla przebiegu spotkania. Ostateczny wynik 71:54 dla Arki Gdynia przypieczętował ich awans do dalszej fazy rozgrywek.

Kapitan Arki, Adam Hrycaniuk, podsumował całą rywalizację jako niezwykłą i pełną emocji, która z pewnością przypadła do gustu kibicom. Wyraził wdzięczność Śląskowi za wymagającą serię, podkreślając dynamikę i różnorodność każdego spotkania. Hrycaniuk zwrócił uwagę na siłę wrocławskiej drużyny, ale jednocześnie pochwalił podejście całego zespołu Arki, które pozwoliło na dobrą grę od samego początku. Zwycięstwo było efektem konsekwentnej postawy.

"Dziękuję Śląskowi za tę niesamowitą serię. Było dużo emocji, dużo się działo i udało się stworzyć fajną rzecz. Dokonaliśmy czegoś niesamowitego. Obawialiśmy się tej serii, bo Śląsk to bardzo mocna drużyna. Cieszę się z podejścia całego zespołu do tego meczu, bo graliśmy nieźle od początku" - powiedział kapitan Arki Adam Hrycaniuk.

Jak Arka Gdynia wróciła do rywalizacji?

Trener Arki Gdynia, Mantas Cesnauskis, również chwalił przebieg serii, zauważając, że każdy z pięciu meczów miał swoją unikalną historię i dostarczył wiele emocji. Strategia jego zespołu polegała na prowokowaniu Śląska do rzutów po koźle, co okazało się skutecznym posunięciem taktycznym. Kluczowe było również zatrzymanie szybkiego ataku rywali, co przyczyniło się do niskiego wyniku, ale i do zwycięstwa. Cesnauskis podkreślił, że zespół nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tej edycji rozgrywek.

Wyczyn Arki Gdynia jest tym bardziej imponujący, że po dwóch pierwszych spotkaniach gdynianie przegrywali serię 0-2. Zespół z Gdyni zdołał jednak doprowadzić do remisu na własnym parkiecie, co sprawiło, że o awansie decydował piąty, ostatni pojedynek. Decydujące starcie odbyło się w stolicy Dolnego Śląska, gdzie Arka odniosła kluczowe zwycięstwo. Trener Cesnauskis wskazał, że powrót do Wrocławia na piąty mecz był realny i okazał się dla nich szczęśliwą "loterią".

"Piękna seria. Co mecz to całkiem inna historia. Prowokowaliśmy Śląsk do rzutów po koźle i to się opłacało. Zatrzymaliśmy też jego szybki atak, co było kluczem do zwycięstwa. Wynik bardzo niski, ale tego się spodziewałem. Mówiliśmy sobie, że możemy zrobić coś niesamowitego i to zrobiliśmy. Ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i walczymy dalej" – dodał trener Mantas Cesnauskis.

Rozczarowanie w obozie Śląska Wrocław

Po zakończeniu spotkania, w drużynie Śląska Wrocław panowały zgoła odmienne nastroje, naznaczone głębokim rozczarowaniem. Kapitan wrocławian, Jakub Nizioł, otwarcie przyznał, że należy przeprosić kibiców, którzy z pewnością czują się mocno zawiedzeni wynikiem i przebiegiem meczu. Nizioł z żalem stwierdził, że w grze zespołu "zabrakło... wszystkiego", począwszy od ataku, a następnie nieskutecznej próby gonienia wyniku obroną. Przyznał również, że jako kapitan zawiódł, nie spełniając oczekiwań.

Rozczarowania nie ukrywał również trener Jacek Winnicki, który podobnie jak kapitan Nizioł, wyraził przeprosiny wobec fanów Śląska. Określił ten mecz jako "najgorszy" w jego dotychczasowej pracy w Śląsku, składając gratulacje rywalom z Gdyni. Trener Winnicki podkreślił, że skuteczność jego zespołu była "tragiczna", co potwierdzała niska liczba punktów zdobywanych w poszczególnych kwartach. Przyznał, że drużyna nie sprostała wadze tego decydującego spotkania, co poskutkowało zasłużonym awansem Arki.

"Zabrakło... wszystkiego. Zaczęło się od ataku, próbowaliśmy później gonić obroną. Ciężko coś powiedzieć po takim meczu. Jako kapitan zawiodłem. Mogę tylko przeprosić kibiców. Stała się rzecz, której nikt przed sezonem nie zakładał" – skomentował kapitan Śląska Jakub Nizioł.

"To był najgorszy mecz, od kiedy jestem w Śląsku. Gratulacje dla rywali. Trudno powiedzieć coś dobrego, jeżeli tylko w jednej kwarcie przekraczamy 20 punktów, a w jednej nawet nie robimy 10. Nasza skuteczność była tragiczna. Nie sprostaliśmy wadze meczu. To był najgorszy występ w tej serii i Arka zasłużenie awansowała. Przepraszam" – podsumował trener Jacek Winnicki.

Kto kolejnym rywalem Arki Gdynia?

Po triumfie nad Śląskiem Wrocław, Arka Gdynia kontynuuje swoją drogę w play offach Ekstraklasy koszykarzy, awansując do półfinału mistrzostw Polski. Tam zespół z Gdyni zmierzy się z Orlen Zastalem Zielona Góra, który również wykazał się w swojej serii eliminacyjnej. Nadchodzące mecze zapowiadają się niezwykle emocjonująco, stanowiąc kolejny test dla ambicji i umiejętności gdynian. Będzie to kolejne trudne wyzwanie dla drużyny Mantasa Cesnauskisa, która udowodniła już swoją wytrwałość i umiejętność walki pod presją.

Zastal Zielona Góra to wymagający przeciwnik, który z pewnością będzie dążył do zwycięstwa i awansu do finału rozgrywek. Przed Arką stoi zatem kolejne sportowe wyzwanie, które będzie wymagało utrzymania wysokiej formy i determinacji, jaką zaprezentowali w starciu ze Śląskiem. Kibice koszykówki z niecierpliwością oczekują na rozwój wydarzeń w tej części turnieju, licząc na kolejne emocjonujące pojedynki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.