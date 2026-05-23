"Żona dla Polaka" - gdzie i kiedy trzeci sezon? Zaskakujący ruch produkcji! Całkiem nowy, gorący kierunek

Poprzednie edycje randkowego show Telewizji Polskiej skupiały się na losach Polonii mieszkającej w Ameryce Północnej. Twórcy postanowili jednak odświeżyć format i obrać całkiem nowy kierunek. Obecnie trwają intensywne przygotowania do realizacji trzeciej odsłony programu "Żona dla Polaka", która zabierze widzów w znacznie odleglejsze rejony globu. W sieci pojawiły się już pierwsze informacje na temat tego, kiedy i w czyim prowadzeniu możemy się spodziewać nowego sezonu.

"Żona dla Polaka" 3 - gdzie i kiedy? Nowa lokalizacja wyszła na jaw

Twórcy zdecydowali się przenieść plany zdjęciowe na Antypody, co otwiera przed uczestnikami zupełnie nowe perspektywy. Choć Australia leży bardzo daleko od Polski, to właśnie tam od lat mieszka duża polska społeczność, która chętnie kultywuje narodowe tradycje. Wieści o rezygnacji z lokalizacji amerykańskich i kanadyjskich na rzecz Zielonego Kontynentu obiegły polonijne fora w internecie. Serwis Wirtualnemedia.pl nieoficjalnie ustalił, że rozpoczęto już castingi, a gotowe odcinki trafią na antenę w sezonie zimowym. Prawdopodobnym miejscem realizacji zdjęć będzie Sydney lub Melbourne.

"Po sukcesie dwóch poprzednich sezonów w Chicago i Toronto ruszamy z kolejną odsłoną programu. Tym razem kierunek Australia! Szukamy singli i singielek (25–60 lat) polskiego pochodzenia mieszkających w Australii, którzy marzą, by poznać swoją drugą połówkę z Polski" - możemy dowiedzieć się z wpisu na jednej z facebookowych grup.

Kacper Kuszewski pozostaje prowadzącym "Żonę dla Polaka"?

Gospodarzem formatu będzie aktor i prezenter od dawna ceniony przez widzów za szczerość, profesjonalizm i doskonałe wyczucie sytuacji. "Żona dla Polaka" 3 odbędzie się w prowadzeniu Kacpra Kuszewskiego. Świetnie sprawdził się on w tej roli w minionych seriach, gdzie służył radą i wsparciem bohaterom poszukującym życiowego partnera lub partnerki. Jego obecność z pewnością będzie sporym atutem nadchodzących odcinków realizowanych w Australii. Na potwierdzenie tych doniesień przez samą stację trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

