Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok z brązowym medalem. Jaki moment przesądził o awansie do Europy?

Jagiellonia Białystok ponownie na podium Ekstraklasy

Jagiellonia Białystok po raz kolejny osiągnęła sukces w piłkarskiej Ekstraklasie, powtarzając wynik sprzed roku i zajmując trzecie miejsce. Oznacza to, że białostoczanie zakończyli rozgrywki na podium trzeci rok z rzędu, co zapewniło im udział w eliminacjach Ligi Europy. Kluczową bramkę w meczu z KGHM Zagłębiem Lubin zdobył w 32. minucie z rzutu karnego Afimico Pululu, który opuści klub po sezonie. Mimo prowadzenia, Jagiellonia musiała zmierzyć się z trudną drugą połową, gdzie goście mieli szansę na wyrównanie.

W drugiej części spotkania KGHM Zagłębie Lubin otrzymało rzut karny, który mógł zmienić losy meczu i nadzieje na europejskie puchary. Na szczęście dla gospodarzy, bramkarz Sławomir Abramowicz skutecznie obronił strzał Marcela Reguły, utrzymując wynik. To właśnie ta interwencja bramkarza, jak podkreślał później trener Siemieniec, miała decydujące znaczenie dla zdobycia medali. Spotkanie charakteryzowało się dużą presją dla obu drużyn, co wpłynęło na jego przebieg.

"Mam takie poczucie po meczu, że cierpieliśmy dzisiaj" - mówił trener Siemieniec. Przyznał, że to nie było dobre spotkanie jego drużyny. - Za wielu dobrych momentów nie pokazaliśmy, ale zdaję sobie też sprawę, że w takich meczach niekoniecznie chodzi o aspekt wizualny tylko trzeba je po prostu „dowieźć”, a my tę końcówkę dowieźliśmy wynikowo - podkreślił.

Jaki przepis Jagiellonii na medal i Europę?

Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, skomentował pomeczowe odczucia, podkreślając wagę zwycięstwa nad KGHM Zagłębiem Lubin. Przyznał, że choć jego zespół nie zaprezentował wielu dobrych momentów, to najważniejsze było „dowiezienie” korzystnego rezultatu. Szkoleniowiec wyraził dumę z osiągniętego sukcesu, jakim jest zdobycie brązowego medalu Ekstraklasy po raz drugi z rzędu oraz ponowny udział w europejskich pucharach.

Siemieniec podkreślił, że sama obecność w eliminacjach Ligi Europy jest już dużym sukcesem dla Jagiellonii. Obrona rzutu karnego przez Sławomira Abramowicza w drugiej połowie meczu z Zagłębiem Lubin została określona przez trenera jako kluczowy moment. „Ten karny dzisiaj bardzo dużo ważył nie tylko dla nas, ale też dla historii całej Jagiellonii” – dodał Siemieniec. Przyznał także, że druga połowa meczu była dla jego młodych zawodników nowym doświadczeniem, wiążącym się z ogromną presją, którą musieli udźwignąć.

"Świętujemy dzisiaj brązowy medal drugi rok z rzędu, drugi rok z rzędu łącząc to z europejskimi pucharami i na pewno patrzymy na to przez pryzmat sukcesu. Bo to jest sukces (...). Myślę, że już sama obecność w europejskich pucharach byłaby sukcesem, dzisiaj możemy zawiesić na szyi kolejny medal Mistrzostw Polski, to jest ogromna sprawa" - dodał szkoleniowiec Jagiellonii.

Rozczarowanie KGHM Zagłębia Lubin po porażce

Trener KGHM Zagłębia Lubin, Leszek Ojrzyński, nie krył rozczarowania po meczu z Jagiellonią Białystok, który zakończył nadzieje jego zespołu na europejskie puchary. Celem Lubinian było zwycięstwo, a porażka była tym bardziej bolesna, że drużyna miała wiele okazji do strzelenia bramki. Ojrzyński wskazał na znakomitą drugą połowę w wykonaniu jego piłkarzy, w której stworzyli trzy wyśmienite sytuacje, w tym niewykorzystany rzut karny.

Szkoleniowiec Zagłębia ubolewał, że jego zespół

"Boli tym bardziej, bo mieliśmy swoje sytuacje i nie wiem, czy zagraliśmy kiedyś lepszą drugą połowę, bo mieliśmy trzy wyśmienite sytuacje, w tym rzut karny. Szkoda, że żadna bramka nie padła, bo wiemy, że ten mecz mógłby się potoczyć inaczej. W pierwszej połowie naszym celem było nie stracić bramki. I to najbardziej boli, że tego gola sprezentowaliśmy" - mówił na pomeczowej konferencji prasowej.

"Sytuacji mieliśmy dużo z tak mocną drużyną, ale na liczniku jest zero, a bramkę sprezentowaliśmy. Musimy to przełknąć i iść dalej, bo to był bardzo ciężki sezon dla nas, dużo problemów, ale jakoś dotrwaliśmy do końca. Bo grając w ostatniej kolejce o zaszczytne cele, to też szacunek dla całej drużyny, bo to ona walczyła do ostatniego gwizdka, ale się nie udało" - powiedział Ojrzyński.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.